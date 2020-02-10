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ТАСС

Борисов назвал верным решение модернизировать ракетоносцы Ту-160

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Опытный образец самолета Ту-160М2 во время выкатки на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова, 16 ноября 2017 года
Опытный образец самолета Ту-160М2 во время выкатки на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова, 16 ноября 2017 года.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Искандер Асабаев

По мнению вице-премьера, это "уникальный по своим летным характеристикам самолет"

АНАПА /Краснодарский край/, 7 февраля. /ТАСС/. Программа модернизации стратегического ракетоносца Ту-160 стала правильным решением, продлившим эксплуатацию самолета. Об этом рассказал журналистам курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер России Юрий Борисов, комментируя распространенное в четверг Минобороны видео первого полета такого бомбардировщика.

"Это уникальный по своим летным характеристикам самолет. Это было единственно правильное решение Минобороны и верховного главнокомандующего - продлить жизнь этому самолету", - сказал Борисов.

Он пояснил, что модернизированный бомбардировщик кардинально отличается от своего "прародителя". "Это совершенно новая авионика, двигатели новые, которые имеют на 10% лучше ресурс и характеристики, у него практически все радиоэлектронное оборудование нового поколения", - пояснил Борисов.

Как сообщили ранее в пресс-службе "Туполева", первый полет глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М состоялся 2 февраля на аэродроме Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова (филиал компании) и продолжался 34 минуты. Самолет в ходе испытаний поднимался на максимальную высоту 1500 м.

Как сообщил в интервью газете "Красная Звезда" в декабре 2019 года замминистра обороны Алексей Криворучко, поставки Ту-160М в войска планируется начать с 2021 года. Позже замминистра в своей статье в корпоративном журнале "Радиоэлектронные технологии" концерна КРЭТ уточнил, что первый полет Ту-160М, построенного с нуля, а не на базе строевого самолета, предполагается осуществить в 2021 году.

Построенные заново самолеты и созданные на базе бомбардировщиков Ту-160, взятых из Воздушно-космических сил, не будут отличаться друг от друга, однако технически получили в военном ведомстве разную маркировку: Ту-160М для модернизированных строевых и Ту-160М2 для построенных с нуля.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
КРЭТ
Туполев
Персоны
Борисов Юрий
Криворучко Алексей
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