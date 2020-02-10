Войти
Российская газета

Огневая мощь: кого может заинтересовать новый российский боевой модуль

634
0
0

На проходящей в Индии 11-й Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений Defexpo 2020 представили плавающий колесный бронетранспортер Kestrel с колесной формулой 8х8.

Как считается, она предназначена для замены созданных еще в начале 60-х годов чехословацких ОТ-64, а также других устаревших образцов для транспортировки пехотных подразделений.

Данная платформа спроектирована в средней весовой категории - ее боевая масса может достигать (в зависимости от модификации) более 27 тонн. Мощность двигателя 600 л.с. Максимальная скорость достигает 100 км/ч по шоссе и 10 км /ч - при форсировании водных преград.

Броня может усиливаться дополнительными модулями защиты. Предприняты меры по снижению последствий взрывов мин и фугасов. Вместимость - до 11 человек.

Военные эксперты обратили внимание на то, что выставочный образец не имел какого-либо вооружения, хотя до этого он успешно испытывался с боевым отделением от БМП-2. Поэтому делаются предположения, что разработчики подыскивают более перспективные средства для усиления огневой мощи.

Учитывая характеристики бронемашины, для нее идеально подошел бы российский необитаемый боевой модуль АУ-220М, представленный на этой выставке. Получив 57-мм пушку, Kestrel превратилась бы в одну из сильнейших в мире боевых машин пехоты.



Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Словакия
Продукция
АУ-220М
БМП-2
Проекты
2020-й год
Похожие новости
10.02.2020
Что оружейная выставка Defexpo India 2020 принесла России
23.08.2017
МВТФ "Армия-2017" станет самым масштабным за всю историю его проведения
21.11.2016
С ходу по ходу
24.12.2015
Александр Клюжев: новая БМП станет многофункциональным цифровым бортом
27.07.2007
Индия планирует модернизировать боевые машины пехоты БМП-2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.02 00:48
  • 7
Асимметричный флот
  • 10.02 23:35
  • 237
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 10.02 23:26
  • 11
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 10.02 20:48
  • 1
Белоруссия готовится к войне с оглядкой на Украину
  • 10.02 20:37
  • 1
Ни денег, ни оружия: Украина требует от США $30 млн
  • 10.02 20:27
  • 1
Что оружейная выставка Defexpo India 2020 принесла России
  • 10.02 20:14
  • 1
Элиту террористов уничтожили с помощью разведданных ВКС
  • 10.02 19:28
  • 40
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 10.02 19:19
  • 7
БМП Т-15 "Армата" вооружат новым боевым модулем к параду Победы
  • 10.02 18:59
  • 24
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 10.02 18:49
  • 7
Борисов рассказал о проблемах при госзакупках электроники
  • 10.02 18:45
  • 2
Белновости (Белоруссия): завершены госиспытания российского танка Т-90М. Что известно о новой машине
  • 10.02 17:48
  • 34
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 10.02 17:15
  • 4
«Армата» забуксовала?
  • 10.02 17:06
  • 39
Коронавирус поразил китайские ракеты