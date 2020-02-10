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Известия.ru

В «Рособоронэкспорте» заявили о планах продавать ракеты «Брамос» третьим странам

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Россия и Индия планируют продавать ракеты «Брамос» третьим странам. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Вопрос поставки ракет «Брамос» третьим странам активно прорабатывается», — цитирует Михеева «Интерфакс». Продажа ракет изначально закладывалась в проект.

PJ-10 «Брамос» — сверхзвуковая противокорабельная ракета. Разработана совместно ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) министерства обороны Индии. Существуют варианты наземного, морского и воздушного базирования, сообщает телеканал «Звезда».

В феврале 2020 года стало известно, что к 2024 году создадут гиперзвуковую ракету «Брамос-2».

13 января директор департамента информационных технологий «Брамос» Правин Патхак сообщил, что первый контракт с третьей страной ожидается весной.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Brahmos-2
PJ-10 Brahmos
Компании
DRDO
НПО машиностроения
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
ИТ
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