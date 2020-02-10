Инновационные инженерные разработки продемонстрировали Шойгу российские саперы

В ходе посещения министром обороны РФ Сергеем Шойгу Центрального научно-исследовательского института инженерных войск ему продемонстрировали одно из перспективных военных разработок - устройство для обнаружения взрывоопасных предметов.

Шойгу продемонстрировали устройство, с помощью которого можно отыскивать взрывоопасные предметы по парам взрывчатых веществ, а также систему дистанционного минирования и малогабаритное средство инициирования электродетонаром заряда взрывчатых веществ, которое поможет подрывать заряд на расстоянии до километра.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, глава военного ведомства ознакомился с малогабаритной взрыво-зажигательной миной для спецподразделений и устройством для зарядки электронных приборов из арсенала сапера от солнца. Разработчики пояснили, что с помощью такого приспособления смартфон заряжается за один час.