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Инновационные инженерные разработки продемонстрировали Шойгу российские саперы

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Источник изображения: vpk-news.ru

В ходе посещения министром обороны РФ Сергеем Шойгу Центрального научно-исследовательского института инженерных войск ему продемонстрировали одно из перспективных военных разработок - устройство для обнаружения взрывоопасных предметов.

Шойгу продемонстрировали устройство, с помощью которого можно отыскивать взрывоопасные предметы по парам взрывчатых веществ, а также систему дистанционного минирования и малогабаритное средство инициирования электродетонаром заряда взрывчатых веществ, которое поможет подрывать заряд на расстоянии до километра.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, глава военного ведомства ознакомился с малогабаритной взрыво-зажигательной миной для спецподразделений и устройством для зарядки электронных приборов из арсенала сапера от солнца. Разработчики пояснили, что с помощью такого приспособления смартфон заряжается за один час.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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