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Российская газета

Шойгу показали портативное устройство для зарядки приборов от солнца

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Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с перспективными разработками Центрального научно-исследовательского института инженерных войск (ЦНИИ ИВ).

Как сообщили в Минобороны РФ, в частности, министру было продемонстрировано устройство, которое может обнаружить взрывоопасные предметы по парам взрывчатых веществ. Кроме того, Сергею Шойгу показали систему дистанционного минирования и малогабаритное средство инициирования электродетонаром заряда взрывчатых веществ, которое поможет подрывать заряд на расстоянии до километра.

Также глава военного ведомства ознакомился с малогабаритной взрыво-зажигательной миной для Сил специальных операций и устройством для зарядки электронных приборов от солнца из арсенала сапера. Как утверждают разработчики, гаджет может зарядить мобильник за час.

Кроме того, в ходе инспекционной поездки министр посетил Международный противоминный центр в Нахабино, где проверил тренировочную базу и подготовку саперов. Сергей Шойгу осмотрел учебные классы и учебно-тренировочный комплекс. В центре Шойгу показали городок гуманитарного разминирования. Там бойцы инженерных войск тренируются находить и определять глубину залегания закопанных инженерных боеприпасов.

Сергей Шойгу поручил начальнику инженерных войск Юрию Ставицкому представить концепцию развития Международного противоминного центра, с созданием там нового лабораторного комплекса для испытаний и полигонной базы.

Кроме того, министр подчеркнул, что в центре необходимо увеличить количество обучающихся иностранных специалистов и активнее вести работу по созданию перспективных средств инженерного вооружения.


Александр Степанов

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