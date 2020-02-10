The Times of Israel (Израиль): Россия заявляет, что сирийцы едва не сбили гражданский самолет

Англоязычная израильская газета пытается затушевать раскручивающийся скандал с чуть не сбитым в ходе авиаудара ВВС Израиля пассажирским самолетом, подчеркивая, что лайнер был сирийским и что угрозу ему создали действия сирийских военных.

"В пятницу Россия заявила, что ее союзница Сирия днем раньше едва не сбила гражданский самолет со 172 пассажирами, пытаясь отразить израильский авиаудар по пригороду Дамаска", - пишет Times of Israel.

Москва обвинила Армию обороны Израиля в том, что та использовала гражданский самолет как прикрытие во время атаки. Как сообщает информагентство ТАСС, самолет со 172 пассажирами летел в аэропорт Дамаска, но вместо этого вынужден был приземлиться на российской базе Хмеймим. Times of Israel, основываясь на полетной информации, подчеркивает, что речь, вопреки сообщениям не которых российских СМИ, идет не о российском лайнере, а о лайнере сирийской авиакомпании Cham Wings.

Российское министерство обороны осудило использование гражданских самолетов как прикрытия, ставшее "характерной чертой" израильских ВВС, намекнув на случай с российским самолетом, сбитым сирийцами в 2018 году при отражении авиаудара АОИ. Израильские военные отрицают как практическое использование подобной тактики, так и саму ее применимость. Они также не комментируют информацию о конкретных ударах и не берут на себя ответственность за них, хотя признают, что проводят в Сирии большое количество операций, в основном против сил Ирана и "Хезболлы", пишет израильское издание.