ВМС Филиппин приобретут ракетные катера класса "Шалдаг"

Один из двух первых полученных береговой охраной Аргентины сторожевых катеров израильской постройки типа Shaldag Mk II. Буэнос-Айрес, май 2018 года.

ЦАМТО, 7 февраля. Командование ВМС Филиппин планирует приобрести 8 скоростных ракетных катеров класса "Шалдаг" производства израильской компании Israel Shipyards Ltd., которые должны заменить использующиеся для перехвата нарушителей средние катера PKM (patrol killer medium).

Как сообщает новостное агентство Philippines News Agency со ссылкой на командующего ВМС Филиппин вице-адмирала Роберта Эмпедрада, проект закупки стоимостью 10 млрд. филип. песо уже одобрен президентом Родриго Дутерте.

Восемь новых катеров "Шалдаг" заменят состоящие на вооружении катера PKM, которые были приобретены в Республике Корея в 1995 году. В настоящее время имеющиеся катера постепенно списываются. Последним катером этого типа, снятым с вооружения, стал PKM-112 "Бьенвенудо Салтинг".

Как планируется, четыре катера "Шалдаг" будут построены в Израиле, а остальные – на судостроительном предприятии ВМС Cavite Naval Yard в Санглей Пойнт (Кавите).

Командующий сообщил, что флот ожидает, когда Министерство бюджета и управления Филиппин опубликует долгосрочный план выделения средств, что позволит подписать контракт. Немедленно после заключения соглашения в Израиль для подготовки будут направлены филиппинские специалисты.

Покупка "Шалдаг" осуществляется в рамках проекта поставки скоростных ракетных катеров-перехватчиков FAIC-M (Fast Attack Interdictor Craft-Missile). Эта программа предполагает вооружение кораблей высокоточными ракетами большой дальности (25 км).

Длина "Шалдаг" версии Mk.2 составляет 25 м, максимальная ширина – 6 м, водоизмещение – около 58 т, дальность плавания – 650 морских миль на скорости 32 узла, максимальная скорость – 45 узлов.

Используя FAIC-M, ВМС Филиппин намерены обеспечить защиту ключевых морских путей сообщения, включая Миндоро, Балабак, Сибуту и Базиланский пролив, от обычных угроз. Катера будут оснащены ракетами, предназначенными для высокоточного поражения целей вне зоны прямой видимости.