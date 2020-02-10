Tempest: 6 минут о 6-м поколении

Британцы раскрывают секреты своего перспективного истребителя. Вчера, 6 февраля, YouTube-канал Forces TV показал интервью с Ричардом Дьюаром — руководителем программы разработки самолёта Tempest в компании BAE Systems.

Если ранее британцы говорили о Tempest как о истребителе «нового поколения», что подразумевалось как 5-е поколение, то теперь перспективный самолёт позиционируется как разработка 6-го поколения, со всеми «вытекающими последствиями».

Каким будет британский истребитель 6-го поколения В настройках видео можно активировать перевод субтитров

В Минобороны Великобритании считают, что самолёты, созданные в рамках программы Tempest, дополнят парк истребителей -35 и полностью заменят Typhoon. Всего на разработку и постройку действующих прототипов правительство планирует потратить порядка £2 млрд. Первые «британские истребители нового поколения» в военном ведомстве рассчитывают получить на вооружение к 2035 году.