"Росэлектроника" разработала новое поколение оборудования для военного гидрометцентра

ЦАМТО, 7 февраля. Холдинг "Росэлектроника" разработал новое поколение оборудования для приема данных от гидрометеорологических спутников для Вооруженных Сил РФ.

Новая аппаратура позволит получать спутниковые снимки высокого разрешения в расширенном диапазоне частот.

"Сюжет МФ" ? многофункциональный базовый пункт, предназначенный для оперативного приема, обработки и анализа гидрометеорологической и геофизической информации, поступающей от космических аппаратов гидрометеорологического назначения.

Комплекс "Сюжет МФ" имеет два стационарных варианта комплектации и один мобильный. В мобильный комплект поставки входят вычислительные средства и переносная приемная спутниковая антенна, оборудованная механизмом позиционирования. Оборудование предназначено для использования как в стационарных, так и в полевых условиях, и имеет высокую степень защиты от механических повреждений и воздействия факторов погоды.

По сравнению с предыдущим поколением аналогичной аппаратуры новый многофункциональный пункт позволяет осуществлять прием спутниковых снимков высокого разрешения в C- и Х-диапазонах частот.

Новинка выполняет обработку космической метеорологической информации и рассчитывает на ее основе такие параметры, как температура поверхности суши и моря, высота верхней границы облаков, тип и интенсивность осадков, влагосодержание почвы. Комплекс отображает полученные в результате вычислений данные в виде таблиц или накладывает на электронные карты. Новое оборудование может быть интегрировано в автоматизированные системы управления специального назначения и применяться для создания геоинформационных систем.

"Распространенные гидрометерологические сервисы не соответствуют требованиям информационной безопасности и не могут применяться в Вооруженных Силах. Для гидрометеорологического обеспечения армии используются специальные пункты приема информации. Новый комплекс "Сюжет-МФ", созданный предприятиями "Росэлектроники", позволяет получать точную и детальную информацию о погоде. Предварительные испытания изделия прошли успешно, комплекс готов к выходу на государственные испытания", ? сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Разработчиком аппаратуры выступил НИИ Телевидения, программное обеспечение для комплекса было создано специалистами НИИ программных средств, оба предприятия входят в состав "Росэлектроники".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".