Войти
ЦАМТО

"Росэлектроника" разработала новое поколение оборудования для военного гидрометцентра

352
0
+1
Комплекс 1Б44 "Улыбка-М"
Радиопеленгационный метеорологический комплекс 1Б44 "Улыбка-М".
Источник изображения: tamiranov.livejournal.com

ЦАМТО, 7 февраля. Холдинг "Росэлектроника" разработал новое поколение оборудования для приема данных от гидрометеорологических спутников для Вооруженных Сил РФ.

Новая аппаратура позволит получать спутниковые снимки высокого разрешения в расширенном диапазоне частот.

"Сюжет МФ" ? многофункциональный базовый пункт, предназначенный для оперативного приема, обработки и анализа гидрометеорологической и геофизической информации, поступающей от космических аппаратов гидрометеорологического назначения.

Комплекс "Сюжет МФ" имеет два стационарных варианта комплектации и один мобильный. В мобильный комплект поставки входят вычислительные средства и переносная приемная спутниковая антенна, оборудованная механизмом позиционирования. Оборудование предназначено для использования как в стационарных, так и в полевых условиях, и имеет высокую степень защиты от механических повреждений и воздействия факторов погоды.

По сравнению с предыдущим поколением аналогичной аппаратуры новый многофункциональный пункт позволяет осуществлять прием спутниковых снимков высокого разрешения в C- и Х-диапазонах частот.

Новинка выполняет обработку космической метеорологической информации и рассчитывает на ее основе такие параметры, как температура поверхности суши и моря, высота верхней границы облаков, тип и интенсивность осадков, влагосодержание почвы. Комплекс отображает полученные в результате вычислений данные в виде таблиц или накладывает на электронные карты. Новое оборудование может быть интегрировано в автоматизированные системы управления специального назначения и применяться для создания геоинформационных систем.

"Распространенные гидрометерологические сервисы не соответствуют требованиям информационной безопасности и не могут применяться в Вооруженных Силах. Для гидрометеорологического обеспечения армии используются специальные пункты приема информации. Новый комплекс "Сюжет-МФ", созданный предприятиями "Росэлектроники", позволяет получать точную и детальную информацию о погоде. Предварительные испытания изделия прошли успешно, комплекс готов к выходу на государственные испытания", ? сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Разработчиком аппаратуры выступил НИИ Телевидения, программное обеспечение для комплекса было создано специалистами НИИ программных средств, оба предприятия входят в состав "Росэлектроники".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росэлектроника
Проекты
ИТ
Похожие новости
14.01.2019
Между делом
12.07.2018
Как российский "военный" ноутбук заставили падать перед министром обороны
23.10.2017
Связанные одной сетью: как армию России готовят к войнам будущего
29.09.2017
Росэлектроника поставит в Вооруженные Силы комплекс создания и обновления геопространственной информации
11.02.2015
Блицкриг импортозамещения ИТ-технологий
04.04.2013
Решение расширенного совещания руководителей предприятий радиоэлектронной промышленности 27 марта 2013 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.02 00:48
  • 7
Асимметричный флот
  • 10.02 23:35
  • 237
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 10.02 23:26
  • 11
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 10.02 20:48
  • 1
Белоруссия готовится к войне с оглядкой на Украину
  • 10.02 20:37
  • 1
Ни денег, ни оружия: Украина требует от США $30 млн
  • 10.02 20:27
  • 1
Что оружейная выставка Defexpo India 2020 принесла России
  • 10.02 20:14
  • 1
Элиту террористов уничтожили с помощью разведданных ВКС
  • 10.02 19:28
  • 40
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 10.02 19:19
  • 7
БМП Т-15 "Армата" вооружат новым боевым модулем к параду Победы
  • 10.02 18:59
  • 24
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 10.02 18:49
  • 7
Борисов рассказал о проблемах при госзакупках электроники
  • 10.02 18:45
  • 2
Белновости (Белоруссия): завершены госиспытания российского танка Т-90М. Что известно о новой машине
  • 10.02 17:48
  • 34
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 10.02 17:15
  • 4
«Армата» забуксовала?
  • 10.02 17:06
  • 39
Коронавирус поразил китайские ракеты