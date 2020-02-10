Запуск американской ракеты Minuteman III сняли на видео

Испытательный запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III показали на видео. Кадры опубликовал телеканал RT.

Тестовый запуск состоялся 5 февраля с базы "Ванденберг" в Калифорнии. Как отметили в командовании военно-воздушных сил США, МБР была запущена без боевого блока, в ходе полета проверялась работы систем телеметрии, контроля и связи.

По информации калифорнийского издания KSBY News, в этом году планируется провести еще как минимум два подобных испытания.

Особенностью нынешнего запуска Minuteman III является то, что он состоялся ровно за год до окончания срока единственного действующего соглашения между Москвой и Вашингтоном о ядерном разоружении - СНВ-3. Его действие прекратится 5 февраля 2021 года.

Minuteman III - единственная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования, состоящая на вооружении США. Она способна нести боевую часть мощностью до 300 килотонн, а дальность ее действия составляет 12 тысяч километров. ВВС США располагают 450 единицами таких ракет.

Тимур Алимов