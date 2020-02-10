AINOnline (США): Туполев отправил в полет модернизированный «Блэкджек»

Минобороны России продемонстрировало видеокадры первого полета модернизированного и самого большого в мире ракетоносца «Белый лебедь». Продолжающаяся масштабная модернизация Ту-160 и восстановление производства самолетов этого типа проходит в атмосфере секретности, отмечает американский сайт, специализирующийся на авиации.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) России опубликовала заявление о первом полете "опытного глубокомодернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М, созданного на базе строевого Ту-160" (кодовое название НАТО "Блэкджек").

Ту-160М совершил свой первый полет под управлением летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Анри Наскидянца. Полет проходил на высоте 1,5 километра и длился 34 минуты.

"В рамках глубокой модернизации на Ту-160М было установлено новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, система управления, радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Результатом проведенных работ стало значительное увеличение общей эффективности авиационного комплекса при применении по назначению", - говорится в сообщении ОАК.

Два изображения с низким разрешением, доступные на сайте компании, демонстрируют самолет во время взлета и посадки. Корпус самолета в основном окрашен в зелено-желтый цвет, но у него есть ряд деталей белого цвета, вероятно, взятых с неисправного Ту-160С. Однако ни заявление, ни видео не дают достаточной информации о том, чтобы сказать, имеет ли самолет перестроенный или модернизированный корпус.

Секретность окутывает продолжающуюся масштабную модернизацию Ту-160 и восстановление производства, начавшуюся в 2015 году, когда министр обороны Сергей Шойгу поручил ОАК возобновить производство этого типа самолетов, пообещав при этом заказ на 50 новых Ту-160М2. Позже президент Путин упомянул о уже заключенном контракте на поставку 10 самолетов в 2021-2026 годах и еще нескольких в будущем. Два года назад он посетил завод в Казани, где наблюдал за первым полетом самолета "Петр Дейнекин", который был образцом подтипа Ту-160М1+, принятого Воздушно-космическими силами России на вооружение в декабре 2018 года. Он стал семнадцатым введенным в строй Ту-160 в состав ВКС и седьмым Ту-160М с расширенным функционалом и арсеналом вооружения.

Первый полет прототипа Ту-160 состоялся в декабре 1981 года. При общей массе 275 тонн этот тип по-прежнему представляет собой самый большой в мире боевой самолет. Четыре двигателя НК-32, оснащенных форсажной камерой, могут разгонять его до скорости в 2,0 Маха и позволяют совершать полеты дальностью свыше 12 тысяч км, увеличиваемую за счет дозаправки в воздухе.

Этот тип самолетов производили в Казани до середины 1990-х гг. Используя готовые детали, завод завершил строительство самолетов "Александр Молодчий" в 2000 г. и "Виталий Копылов" - в 2008 г. В то время тогдашний президент ОАК Алексей Федоров заявлял: "Отныне КАПО будет выполнять только ремонт и модернизацию на Ту-160 и Ту-22М3, построенных ранее". На тот момент число построенных Ту-160 составляло 36 единиц, из которых часть была потеряна в авиакатастрофах, разобрана на запчасти или разрезана в соответствии с договорами с США о разоружении.

В период роста геополитической напряженности, когда Ту-160 были задействованы в воздушной кампании против "Исламского государства" (запрещенная в России организация - прим. ред.) для нанесения ударов крылатыми ракетами дальнего радиуса действия "Радуга Х-555" и "Х-101" по целям в Сирии, они вновь вышли на передний план российско-американского противостояния. 31 января НОРАД (Национальный центр управления Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки - прим. ред.) "положительно идентифицировала два российских бомбардировщика Ту-160 ("Блэкджек"), вошедших в канадскую зону опознавания ПВО", когда они летели с базы, расположенной в России, через Северный Ледовитый океан, выполняя боевую учебную миссию, которая длилась 16 часов. Командующий НОРАД генерал О'Шонесси так прокомментировал этот инцидент у себя в Twitter: "Наши противники продолжают наращивать свои системы вооружений дальнего действия и предпринимать все более агрессивные усилия, включая подходы к территории США и Канады".

Владимир Карнозов (Vladimir Karnozov)