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Военное обозрение

Минобороны заказало разработку обновленной версии беспилотника «Альтиус-У»

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) подписали контракт на создание новой версии разведывательно-ударного беспилотника "Альтиус". Об этом сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

В декабре прошлого года мы заключили госконтракт на выполнение ОКР "Альтиус-РУ" по созданию разведывательно-ударного комплекса с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета нового поколения, оснащенного комплексом средств спутниковой связи, элементами искусственного интеллекта, способного взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами

- рассказал замглавы военного ведомства.

В середине января новостное агентство РИА Новости со ссылкой на свой источник в ОПК сообщило, что УЗГА завершил испытания экспериментального образца перспективного беспилотного летательного аппарата "Альтиус-У". Испытания проходил аппарат, оснащенный спутниковым каналом обмена данными и управления. Первый полет беспилотного аппарата в версии "Альтиус-У" состоялся в августе прошлого года.

"Альтиус-У" – это окончательный облик беспилотника, созданного в результате разработок и испытаний ряда прототипов в рамках проекта "Альтаир". Новейший беспилотный комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток.

БПЛА "Альтиус" имеет размах крыльев - 28,5 м, длину — 11,6 м, взлетный вес - 6 тонн. Высота полета составляет 12 тысяч метров, дальность полета - до 10 тысяч км. При этом БПЛА может находиться в воздухе до 48 часов. Установленная аппаратура позволяет вести разведку на большом расстоянии. Беспилотник также может управляться через спутник, что делает дальность его применения почти неограниченной.

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  • В новости упоминаются
Персоны
Криворучко Алексей
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