Мехико рассматривает возможность поставок военных вертолетов из России

ЦАМТО, 7 февраля. Мехико рассматривает предложения Москвы по новым контрактам на поставку военных вертолетов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Мексики Марсело Луисом Эбрардом.

По словам С.Лаврова, российская военно-техническая продукция занимает достойное место на рынке Латинской Америки.

"Что касается перспектив, на рассмотрении мексиканской стороны находятся конкретные предложения "Рособоронэкспорта", в том числе и по дополнительным контрактам в сфере поставок вертолетов. Они рассматриваются мексиканскими коллегами", – сказал С.Лавров на пресс-конференции.

Глава МИД РФ отметил, что в Мексике наиболее значимым объектом взаимодействия в этой сфере является центр по обслуживанию вертолетов. "Порядка 50 вертолетов Ми-8 и Ми-17 были поставлены в свое время в Мексику. Есть центр в городе Веракрус, который их обслуживает, и есть центр, где мексиканские пилоты вертолетов получают необходимую квалификацию", – цитирует "РИА Новости" С.Лаврова.