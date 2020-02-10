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Деловая газета "Взгляд"

Индии предложили строить российские тральщики

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Модель противоминного корабля "Александрит-Э"
Модель противоминного корабля "Александрит-Э".
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Россия в рамках программы Make in India («Делай в Индии») готова организовать в стране производство тральщиков проекта 12701 «Александрит-Э» с корпусом из стеклопластика, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Мы предлагаем индийским партнерам в рамках программы Make in India организовать в Индии производство различных классов самолетов, противоминных кораблей проекта 12701 "Александрит-Э" и дизель-электрических подлодок 75 I", – передает ТАСС сообщение ФСВТС на Международной выставки вооружений Defexpo 2020 в индийском Лакхнау.

В ФСВТС также напомнили, что в рамках этой программы уже ведется активная работа по локализации производства вертолетов Ка-226Т и автоматов АК-203.

Напомним, в ноябре Россия предложила Индии технологию строительства композитных тральщиков.



Дмитрий Зубарев

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Индия
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
2020-й год
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