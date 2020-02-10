Войти
Известия.ru

В России создадут телескоп для поиска следов внеземных цивилизаций

541
0
+1
Источник изображения: Фото: Ecoruspace.me/ecoruspace.me

Российская астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-М» будет искать сооружения внеземных цивилизаций. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов.

«Такие конструкции должны мощно светить в инфракрасном диапазоне, если внутри поддерживается температура для жизнедеятельности живых существ. Часть научной программы создающегося в России телескопа «Спектр-М» ориентирована на такую задачу», — рассказал ученый в интервью «РИА Новости» в среду, 7 февраля.

Панов отметил, что ученые смогут обнаружить сигналы внеземных цивилизаций только в том случае, если их количество в нашей галактике велико.

«Если в нашей галактике Млечный Путь есть десяток цивилизаций, аналогичных нашей, то обнаружить их будет практически невозможно, но если существует тысяча, то шансы уже есть, а если 100 тыс. цивилизаций, то шанс их обнаружить очень велик», — сказал он.

При этом ученый убежден, что такие цивилизации существуют, что предсказывают современные представления о Вселенной. В частности, она может содержать в себе «10 в сотой степени регионов, таких, как обозреваемая нами Вселенная». Он подчеркнул, что существуют полные копии нашей цивилизации.

Однако для ученых до сих пор остается загадкой, почему им до сих пор не удалось обнаружить инопланетян. Панов отметил, что те свидетельства появления НЛО не подтверждают их внеземного происхождения.

«В интерпретации свидетельств НЛО изначально закладывается, что всё непонятное — дело рук или щупалец инопланетян. Это нарушение логики. Существует множество непонятных пока вещей, но это не значит, что они связаны с инопланетной жизнью», — поделился Панов.

В августе прошлого года заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева сообщила, что запуск «Спектра-М» планируется не ранее 2027 года.

Обсерватория с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ОБСЕ
Ядерный щит
Похожие новости
14.06.2019
Космические установки Вашингтона
03.05.2019
CBSNews (США): как НАТО и США готовятся к возможной агрессии России у берегов Норвегии
02.10.2017
США выдвигают новые доводы в пользу поставок оружия на Украину. Разумно ли это? (Christian Science Monitor, США)
06.08.2015
Первый запуск с космодрома Восточный может быть перенесен на начало следующего года - источник
25.08.2010
Военно-политическое и военно-техническое сотрудничество РФ и Армении - важные компоненты союзнических отношений двух стран - заявление
18.02.2010
Мюнхен-2010: меняющийся ландшафт безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.02 00:48
  • 7
Асимметричный флот
  • 10.02 23:35
  • 237
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 10.02 23:26
  • 11
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 10.02 20:48
  • 1
Белоруссия готовится к войне с оглядкой на Украину
  • 10.02 20:37
  • 1
Ни денег, ни оружия: Украина требует от США $30 млн
  • 10.02 20:27
  • 1
Что оружейная выставка Defexpo India 2020 принесла России
  • 10.02 20:14
  • 1
Элиту террористов уничтожили с помощью разведданных ВКС
  • 10.02 19:28
  • 40
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 10.02 19:19
  • 7
БМП Т-15 "Армата" вооружат новым боевым модулем к параду Победы
  • 10.02 18:59
  • 24
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 10.02 18:49
  • 7
Борисов рассказал о проблемах при госзакупках электроники
  • 10.02 18:45
  • 2
Белновости (Белоруссия): завершены госиспытания российского танка Т-90М. Что известно о новой машине
  • 10.02 17:48
  • 34
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 10.02 17:15
  • 4
«Армата» забуксовала?
  • 10.02 17:06
  • 39
Коронавирус поразил китайские ракеты