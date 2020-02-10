В России создадут телескоп для поиска следов внеземных цивилизаций

Российская астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-М» будет искать сооружения внеземных цивилизаций. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов.

«Такие конструкции должны мощно светить в инфракрасном диапазоне, если внутри поддерживается температура для жизнедеятельности живых существ. Часть научной программы создающегося в России телескопа «Спектр-М» ориентирована на такую задачу», — рассказал ученый в интервью «РИА Новости» в среду, 7 февраля.

Панов отметил, что ученые смогут обнаружить сигналы внеземных цивилизаций только в том случае, если их количество в нашей галактике велико.

«Если в нашей галактике Млечный Путь есть десяток цивилизаций, аналогичных нашей, то обнаружить их будет практически невозможно, но если существует тысяча, то шансы уже есть, а если 100 тыс. цивилизаций, то шанс их обнаружить очень велик», — сказал он.

При этом ученый убежден, что такие цивилизации существуют, что предсказывают современные представления о Вселенной. В частности, она может содержать в себе «10 в сотой степени регионов, таких, как обозреваемая нами Вселенная». Он подчеркнул, что существуют полные копии нашей цивилизации.

Однако для ученых до сих пор остается загадкой, почему им до сих пор не удалось обнаружить инопланетян. Панов отметил, что те свидетельства появления НЛО не подтверждают их внеземного происхождения.

«В интерпретации свидетельств НЛО изначально закладывается, что всё непонятное — дело рук или щупалец инопланетян. Это нарушение логики. Существует множество непонятных пока вещей, но это не значит, что они связаны с инопланетной жизнью», — поделился Панов.

В августе прошлого года заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева сообщила, что запуск «Спектра-М» планируется не ранее 2027 года.

Обсерватория с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах.