Белоруссия готовится к войне с оглядкой на Украину

Минск не считает Москву союзником

В белорусских вооруженных силах началась внезапная проверка боевой готовности. Политический фон – очередные разногласия между Москвой и Минском о цене российских углеводородов и критические заявления Александра Лукашенко по этому поводу.

Подобные совпадения обеспокоили граждан республики. И кажется неслучайной публикация в «СБ. Беларусь сегодня» (издании холдинга, являющегося учреждением Администрации президента РБ) интервью с начальником ГОУ – заместителем начальника Генерального штаба Павлом Муравейко.

Генерал-майор, конечно, успокоил соотечественников: их «не должно смущать слово «внезапная». Есть плановые проверки, о проведении которых подразделениям известно за год. Можно за это время «перышки почистить, сделать косметический ремонт». Постараться «свои слабые стороны отодвинуть на второй план, замаскировать и показать только лучшее». Внезапная проверка «позволяет увидеть объективную картину, истинное состояние и возможности боевой единицы».

Но то был ответ на второй вопрос. А вначале у Муравейко поинтересовались, в чем особенность утвержденных в конце прошлого года президентом РБ Плана обороны Беларуси и Концепции строительства и развития ее Вооруженных сил до 2030 года. По словам начальника ГОУ, при разработке данных документов «анализировались военно-политическая обстановка вокруг нашей страны и в мире в целом, успехи и неудачи в вооруженных конфликтах в Украине, Сирии и других странах, основные тенденции развития науки». Главная особенность Плана в том, «что он направлен не на классическую оборону в общем ее понимании, а на предотвращение возможной агрессии и войны.

“Нынешние солдаты на голову выше тех, кто служил 25 лет назад”

Скажем, те события, которые произошли в соседней Украине, мы спрогнозировали и оценили за два года до их начала (выделено мной – А.У.). Оценив, откуда может исходить угроза, мы пытаемся минимизировать ее на ранней стадии. А это разведка, радиоэлектронная борьба, информационное противоборство, маскировка и другие элементы. Мы, словно в шахматной партии, просчитали и смоделировали самые актуальные, сложные, быть может, даже невероятные ситуации, которые могут возникнуть, и определили способы и формы защиты страны».

На что в ближайшие десять лет предстоит делать акцент белорусской армии? «Прежде всего, – подчеркивает Муравейко, – это высокоинформационные, высокотехнологичные виды вооружений, силы и средства радиоэлектронной борьбы, системы противовоздушной обороны, дальнего огневого поражения... Вот на это и будем ориентироваться». Вдобавок, планируется «полностью завершить переход на цифровую систему связи по всем звеньям – от солдата до Генштаба».

По просьбе журналиста начальник ГОУ также назвал три главных изменения, которые отличают современную белорусскую армию от ее предшественницы 25-летней давности.

«Во-первых, – заявил Муравейко, – нынешняя белорусская армия – это компактные, мобильные вооруженные силы, выкристаллизованная структура, которая обеспечивает огонь, маневр, удар. Во-вторых, пришло новое поколение офицеров. Они воспитаны в духе независимости, преданности своей стране... Сегодня сформирована формация белорусского офицера, хорошо подготовленного, уверенного в том, что это его земля, ее надо защищать... В-третьих, мы в корне перестроили систему подготовки... Сегодня белорусская армия занимается полноценной боевой подготовкой. Солдат учится стрелять, водить, владеть оружием. Нынешние солдаты на голову выше тех, кто служил 25 лет назад».

В обычном, на первый взгляд, материале нельзя не обратить внимание на ряд моментов, тем более значимых при трениях между Москвой и Минском. Российская Федерация ни разу не названа как союзник. У Муравейко она впервые упомянута в перечне: «США, Россия, Литва, Польша и другие страны постоянно наращивают боевой компонент», что, полагает генерал, нельзя игнорировать.

«Испокон веков в мире уважали сильных, умеющих за себя постоять, – отметил начальник ГОУ. – Поэтому только за прошлый год в войска поставлено порядка 1000 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. К примеру, сегодня у нас на вооружении состоит свыше 60 самолетов, 32 вертолета, 16 дивизионов зенитно-ракетной системы С-300, дивизионы ЗРК «Тор-М2», «Бук», «Оса», более 1250 танков, около 1900 боевых бронированных машин».

Нет даже намека на то, что ВС Белоруссии в основном оснащены образцами ВВТ, произведенными в России. Вместе с тем военачальник не забыл о реактивной системе залпового огня «Полонез», которая, по его мнению, стала «главным достижением» ОПК Белоруссии. «Это очень серьезное оружие, – предупреждает Муравейко, – способное поражать объекты на дальности до 300 километров, а в перспективе и до 500 километров»

Дойдя до будущего белорусских ВВС, генерал сообщил: «В прошлом году мы закупили звено многоцелевых истребителей Су-30СМ, в ближайшие несколько лет должны получить еще. В процесс обучения все больше интегрируются тренажеры, оснащенные по последнему слову информационных технологий... Будем совершенствовать вертолетный парк, беспилотную авиацию». Кто продаст военному ведомству РБ тренажеры, винтокрылы и дроны – неизвестно, в отличие от «сушек», которые строятся опять-таки в Российской Федерации. Начальник ГОУ об этом умалчивает.

Название союзного вроде бы государства из уст Муравейко прозвучало еще дважды. «Среди стран-соседей сильнейшая армия у России», – констатировал генерал.

А потом привел РФ в пример, когда корреспондент, напомнив, что за десять лет оборонные расходы Белоруссии вырастут до 1,5 процента от ВВП, поинтересовался, много это или мало, каков оптимальный показатель. Начальник ГОУ не только обратил внимание интервьюера на долю ассигнований на военное строительство в ВВП некоторых членов НАТО, не дотягивающую до установленного требования в два процента. «В Украине траты на оборону достигают пяти процентов. Но это не спасает ее от проблем. Россия также расходует на армию около пяти процентов, но это тоже не дает ей возможности закончить, например, операцию в Сирии», – поведал генерал. Многозначительное сопоставление и не случайный контекст.

Резануло и такое высказывание: «У нас 75 лет нет войны, наши люди живут под мирным небом, в стране обеспечена безопасность. Значит, военные полностью выполняют возложенные на них функции».

Между тем, покой и благополучие белорусов, территориальную целостность их родины вплоть до 1992 года, то есть без малого полвека, гарантировали Вооруженные силы СССР. Павел Муравейко не знает об этом?

Кстати, и прогнозами насчет госпереворота на Украине военные РБ с российскими коллегами не поделились.

Александр УТКИН

Газета "Военно-промышленный курьер",