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Lenta.ru

У армии Украины заметили оружие Российской империи

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5 канал / YouTube

Вооруженные силы Украины в Луганской области используют оружие времен Первой мировой войны, пишет The Drive.

Издание обратило внимание на репортаж 5 канала (выложен на YouTube), где показано, как украинский военнослужащий использует пулемет Максима.



The Drive отмечает, что показанное в ролике телеканала оружие получило широкое применение по всему миру с середины 1880-х годов, в том числе в Российской империи. «Стоит также отметить, что даже если бы пулемет, показанный на видео с Украины, был одним из самых последних M1910, произведенных в Советском Союзе, ему все равно было бы 75 лет», — пишет издание.

В октябре 2019 года директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец назвал «способное дать мощный отпор войскам Путина в Донбассе» оружие.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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