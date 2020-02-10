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Российский ВПК разработал уникальный универсальный антенный комплекс

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Источник изображения: vpk-news.ru

В России создана новая антенная система для приёма спутниковых радионавигационных сигналов.

Об этом сообщил представитель Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения (ГУНИД) Минобороны РФ полковник Сергей Столяров. 

Изделие предназначено для установки на самолёты, разработанные ОКБ Sukhoi, беспилотники «Орлан», крылатые ракеты авиационного и морского базирования. 

Антенная система отличается от предшественников улучшенной помехозащищённостью и увеличенной точностью позиционирования. 

Как уточнил представитель ГУНИД, антенная система повышает помехозащищённость приёмников радионавигационных сигналов, а также точность определения координат.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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