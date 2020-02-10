Российский ВПК разработал уникальный универсальный антенный комплекс

В России создана новая антенная система для приёма спутниковых радионавигационных сигналов.

Об этом сообщил представитель Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения (ГУНИД) Минобороны РФ полковник Сергей Столяров.

Изделие предназначено для установки на самолёты, разработанные ОКБ Sukhoi, беспилотники «Орлан», крылатые ракеты авиационного и морского базирования.

Антенная система отличается от предшественников улучшенной помехозащищённостью и увеличенной точностью позиционирования.

Как уточнил представитель ГУНИД, антенная система повышает помехозащищённость приёмников радионавигационных сигналов, а также точность определения координат.