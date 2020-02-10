"Прикрываются гражданскими": в Сирии едва не сбили Airbus A320

Во время ударов Израиля по Сирии могли сбить пассажирский самолет
В связи с ударами израильских истребителей по пригородам Дамаска под огонь систем ПВО Сирии чуть не попал пассажирский лайнер Airbus A320, летевший из Тегерана в сирийскую столицу. Как отмечают в российском Минобороны, практика прикрывать удары гражданскими судами становится характерной для ВВС Израиля.
Гражданский самолет со 172 пассажирами на борту, летевший из Тегерана в Дамаск, 6 февраля был вынужден совершить экстренную посадку на российской базе Хмеймим в Сирии из-за опасности попасть под удары сирийской системы противовоздушной обороны (ПВО), отражавшей атаку Израиля.
Как отметили в российском Минобороны, лайнер Airbus A320 оказался в опасной зоне, когда совершал заход на посадку в аэропорту Дамаска. Чтобы избежать опасности для пассажиров, диспетчеры аэропорта перенаправили воздушное судно на российскую авиабазу Хмеймим.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал ТАСС, что
«Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus A320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром - на российской авиабазе Хмеймим», - цитирует РИА "Новости» заявление Минобороны.
По сообщению российского оборонного ведомства, после 2 часов ночи 6 февраля израильские ВВС нанесли внезапный удар по пригородам Дамаска. Восемь ракет "воздух-земля" были выпущены из четырех самолетов-истребителей F-16 без захода в воздушное пространство Сирии. Для отражения удара сирийцы применили комплексы ПВО.
Большинство ракет не достигло своих целей благодаря работе комплексов противовоздушной обороны, пишет сирийское агентство SANA. В то же время, по данным израильского Haaretz, жертвами ударов стали восемь сирийских военных и еще 15 бойцов из проиранской боевой группировки.
Конашенков при этом отдельно заметил, что регулярные пассажирские рейсы в Сирии и во всем мире проходят в известных эшелонах высоты, которые радиолокационные средства Израиля хорошо видят, а такие
МИД России еще осенью выразили обеспокоенность насчет атак Израиля по территории Сирии, которые происходят все чаще.
Так, в ночь на 20 ноября израильские самолеты обстреляли пригороды Дамаска, выпустив 40 крылатых ракет, в результате чего погибли и были ранены более десяти сирийских военных и граждан.
Отдел "Армия"