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Газета.ru

"Прикрываются гражданскими": в Сирии едва не сбили Airbus A320

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Во время ударов Израиля по Сирии могли сбить пассажирский самолет

В связи с ударами израильских истребителей по пригородам Дамаска под огонь систем ПВО Сирии чуть не попал пассажирский лайнер Airbus A320, летевший из Тегерана в сирийскую столицу. Как отмечают в российском Минобороны, практика прикрывать удары гражданскими судами становится характерной для ВВС Израиля.

Гражданский самолет со 172 пассажирами на борту, летевший из Тегерана в Дамаск, 6 февраля был вынужден совершить экстренную посадку на российской базе Хмеймим в Сирии из-за опасности попасть под удары сирийской системы противовоздушной обороны (ПВО), отражавшей атаку Израиля.

Как отметили в российском Минобороны, лайнер Airbus A320 оказался в опасной зоне, когда совершал заход на посадку в аэропорту Дамаска. Чтобы избежать опасности для пассажиров, диспетчеры аэропорта перенаправили воздушное судно на российскую авиабазу Хмеймим.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал ТАСС, что

генштаб Израиля в последнее время регулярно использует гражданские самолеты с людьми "для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО», и это уже становится характерной чертой израильских ВВС.

«Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus A320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром - на российской авиабазе Хмеймим», - цитирует РИА "Новости» заявление Минобороны.

По сообщению российского оборонного ведомства, после 2 часов ночи 6 февраля израильские ВВС нанесли внезапный удар по пригородам Дамаска. Восемь ракет "воздух-земля" были выпущены из четырех самолетов-истребителей F-16 без захода в воздушное пространство Сирии. Для отражения удара сирийцы применили комплексы ПВО.

Большинство ракет не достигло своих целей благодаря работе комплексов противовоздушной обороны, пишет сирийское агентство SANA. В то же время, по данным израильского Haaretz, жертвами ударов стали восемь сирийских военных и еще 15 бойцов из проиранской боевой группировки.

Конашенков при этом отдельно заметил, что регулярные пассажирские рейсы в Сирии и во всем мире проходят в известных эшелонах высоты, которые радиолокационные средства Израиля хорошо видят, а такие

"операции израильских стратегов, к сожалению, ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей".

МИД России еще осенью выразили обеспокоенность насчет атак Израиля по территории Сирии, которые происходят все чаще.

Так, в ночь на 20 ноября израильские самолеты обстреляли пригороды Дамаска, выпустив 40 крылатых ракет, в результате чего погибли и были ранены более десяти сирийских военных и граждан.


Отдел "Армия"

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Израиль
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Конашенков Игорь
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