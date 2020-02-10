Войти
ЦАМТО

Состоялось заседание руководителей международного военного сотрудничества военных ведомств стран СНГ, ШОС и ОДКБ

897
0
0
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ЦАМТО, 7 февраля. В Москве 4-5 февраля в состоялось заседание руководителей структурных подразделений международного военного сотрудничества оборонных ведомств государств, входящих в региональные международные организации – СНГ, ШОС и ОДКБ.

В мероприятии приняли участие представители оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Участники заседания в конструктивной и дружеской обстановке обсудили вопросы, связанные с подготовкой совместного заседания министров обороны государств-участников СНГ, государств-членов ШОС и государств-членов ОДКБ, запланированного в июне 2020 года в Москве, а также празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

Подготовлены проекты заявления министров обороны по случаю 75-летия Победы и совместного коммюнике по проблемам безопасности. Планируется представить их для подписания главами оборонных ведомств.

Также с иностранными партнерами обсужден ход реализации масштабного проекта "Дорога памяти", призванного увековечить память о людях, внесших свой вклад в Победу над фашизмом. Этот музейный комплекс создается на территории возводимого ко Дню Победы Главного храма Вооруженных Сил. Высказана просьба ускорить направление материалов для наполнения информационного массива указанной композиции.

Кроме того, "на полях" данного заседания состоялась отдельная встреча в формате РИК (Россия, Индия, Китай), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Индия
Казахстан
Киргизия
Китай
Пакистан
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Проекты
2020-й год
ШОС
Похожие новости
05.02.2020
Министры обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ встретятся в июне в Москве
22.01.2020
Лидеры стран ШОС прибудут в Москву на празднование 75-летия Победы
15.11.2019
Группа экспертов ШОС обсудила вопросы информационной безопасности
25.09.2019
Организация содействия китайской экспансии
04.09.2019
Новый "Центр" – от Дагестана до Арктики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.02 00:48
  • 7
Асимметричный флот
  • 10.02 23:35
  • 237
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 10.02 23:26
  • 11
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 10.02 20:48
  • 1
Белоруссия готовится к войне с оглядкой на Украину
  • 10.02 20:37
  • 1
Ни денег, ни оружия: Украина требует от США $30 млн
  • 10.02 20:27
  • 1
Что оружейная выставка Defexpo India 2020 принесла России
  • 10.02 20:14
  • 1
Элиту террористов уничтожили с помощью разведданных ВКС
  • 10.02 19:28
  • 40
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 10.02 19:19
  • 7
БМП Т-15 "Армата" вооружат новым боевым модулем к параду Победы
  • 10.02 18:59
  • 24
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 10.02 18:49
  • 7
Борисов рассказал о проблемах при госзакупках электроники
  • 10.02 18:45
  • 2
Белновости (Белоруссия): завершены госиспытания российского танка Т-90М. Что известно о новой машине
  • 10.02 17:48
  • 34
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 10.02 17:15
  • 4
«Армата» забуксовала?
  • 10.02 17:06
  • 39
Коронавирус поразил китайские ракеты