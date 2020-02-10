Состоялось заседание руководителей международного военного сотрудничества военных ведомств стран СНГ, ШОС и ОДКБ

ЦАМТО, 7 февраля. В Москве 4-5 февраля в состоялось заседание руководителей структурных подразделений международного военного сотрудничества оборонных ведомств государств, входящих в региональные международные организации – СНГ, ШОС и ОДКБ.

В мероприятии приняли участие представители оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Участники заседания в конструктивной и дружеской обстановке обсудили вопросы, связанные с подготовкой совместного заседания министров обороны государств-участников СНГ, государств-членов ШОС и государств-членов ОДКБ, запланированного в июне 2020 года в Москве, а также празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

Подготовлены проекты заявления министров обороны по случаю 75-летия Победы и совместного коммюнике по проблемам безопасности. Планируется представить их для подписания главами оборонных ведомств.

Также с иностранными партнерами обсужден ход реализации масштабного проекта "Дорога памяти", призванного увековечить память о людях, внесших свой вклад в Победу над фашизмом. Этот музейный комплекс создается на территории возводимого ко Дню Победы Главного храма Вооруженных Сил. Высказана просьба ускорить направление материалов для наполнения информационного массива указанной композиции.

Кроме того, "на полях" данного заседания состоялась отдельная встреча в формате РИК (Россия, Индия, Китай), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.