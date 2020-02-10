Научно-технический совет ОСК обсудил развитие машиностроения в корпорации

ЦАМТО, 7 февраля. Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и участники научно-технического совета (НТС) ОСК обсудили эффективное использование и дальнейшее развитие машиностроительных мощностей на предприятиях Группы.

Заседание научно-технического совета под председательством главы корпорации Алексея Рахманова состоялось 6 февраля в рамках проведения "Инженерной недели ОСК". Представители НИПТБ "Онега", НПО "Винт", ЦС "Звездочка", руководители и эксперты ОСК в ходе встречи прорабатывали перспективные бизнес-направления по пропульсивной технике в военном и гражданском судостроении.

Обращаясь к собравшимся, президент ОСК подчеркнул, что ситуация на рынке сложилась таким образом, что у корпорации по сути есть все возможности для производства машиностроительной продукции конкурентной по цене, качеству и функциональным возможностям.

"Мы сегодня от деклараций переходим к конкретным делам. Например, создали компанию "ОСК-Движение", поскольку понимаем, что это приведет к определенной консолидации конкретного сегмента рынка. Задача в данном случае – не пускать дело на самотек, а управлять процессом", – отметил А.Рахманов.

В повестку НТС было включено рассмотрение модельного ряда, характеристик и основных направлений развития производства движительно-рулевых колонок и средств активного управления судами, а также гребных винтов регулируемого шага для кораблей и судов. Ведущий конструктор НПО "Винт" Сергей Захаров рассказал коллегам о современных движительных комплексах для подводных аппаратов. Директор НИПТБ "Онега", ученый секретарь НТС ОСК Константин Куликов обсудил с участниками заседания особенности технологического и конструкторского обеспечения ремонта элементов пропульсивных систем.

В настоящее время в корпорации формируются четыре центра компетенций: "ОСК Интерьер", "ОСК Движение", "ОСК Технологии" и "ОСК Машиностроение". Примером успешной работы "ОСК Движение" стало создание на базе ЦС "Звездочка" первой отечественной движительно-рулевой колонки большой мощности. В 2019 году движительно-рулевой колонке мощностью 4,5 мегаватта был присвоен Всероссийский знак качества, а ранее ДРК-4500Н была удостоена национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий "ПРИОРИТЕТ-2019".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".