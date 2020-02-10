Войти
ЦАМТО

Научно-технический совет ОСК обсудил развитие машиностроения в корпорации

389
0
0
Алексей Рахманов
Алексей Рахманов.
Источник изображения: Объединенная судостроительная корпорация

ЦАМТО, 7 февраля. Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и участники научно-технического совета (НТС) ОСК обсудили эффективное использование и дальнейшее развитие машиностроительных мощностей на предприятиях Группы.

Заседание научно-технического совета под председательством главы корпорации Алексея Рахманова состоялось 6 февраля в рамках проведения "Инженерной недели ОСК". Представители НИПТБ "Онега", НПО "Винт", ЦС "Звездочка", руководители и эксперты ОСК в ходе встречи прорабатывали перспективные бизнес-направления по пропульсивной технике в военном и гражданском судостроении.

Обращаясь к собравшимся, президент ОСК подчеркнул, что ситуация на рынке сложилась таким образом, что у корпорации по сути есть все возможности для производства машиностроительной продукции конкурентной по цене, качеству и функциональным возможностям.

"Мы сегодня от деклараций переходим к конкретным делам. Например, создали компанию "ОСК-Движение", поскольку понимаем, что это приведет к определенной консолидации конкретного сегмента рынка. Задача в данном случае – не пускать дело на самотек, а управлять процессом", – отметил А.Рахманов.

В повестку НТС было включено рассмотрение модельного ряда, характеристик и основных направлений развития производства движительно-рулевых колонок и средств активного управления судами, а также гребных винтов регулируемого шага для кораблей и судов. Ведущий конструктор НПО "Винт" Сергей Захаров рассказал коллегам о современных движительных комплексах для подводных аппаратов. Директор НИПТБ "Онега", ученый секретарь НТС ОСК Константин Куликов обсудил с участниками заседания особенности технологического и конструкторского обеспечения ремонта элементов пропульсивных систем.

В настоящее время в корпорации формируются четыре центра компетенций: "ОСК Интерьер", "ОСК Движение", "ОСК Технологии" и "ОСК Машиностроение". Примером успешной работы "ОСК Движение" стало создание на базе ЦС "Звездочка" первой отечественной движительно-рулевой колонки большой мощности. В 2019 году движительно-рулевой колонке мощностью 4,5 мегаватта был присвоен Всероссийский знак качества, а ранее ДРК-4500Н была удостоена национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий "ПРИОРИТЕТ-2019".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Звездочка
ОСК
Похожие новости
28.06.2019
Модернизация верфей 35-го судозавода для докования ТАКР "Адмирал Кузнецов" продлится год
29.06.2018
Авианосец "Адмирал Кузнецов" будет передан ВМФ России после ремонта в 2021 году - ОСК
27.11.2017
Севастопольский филиал "Звездочки" начал строить первый за 12 лет плавкран
01.09.2017
Ледокол будущего расколол судостроение
28.10.2016
Предприятия ОСК – в лидерах по производительности труда
21.12.2015
Новейший транспорт вооружения «Академик Ковалев» вошел в состав Северного флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.02 00:48
  • 7
Асимметричный флот
  • 10.02 23:35
  • 237
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 10.02 23:26
  • 11
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 10.02 20:48
  • 1
Белоруссия готовится к войне с оглядкой на Украину
  • 10.02 20:37
  • 1
Ни денег, ни оружия: Украина требует от США $30 млн
  • 10.02 20:27
  • 1
Что оружейная выставка Defexpo India 2020 принесла России
  • 10.02 20:14
  • 1
Элиту террористов уничтожили с помощью разведданных ВКС
  • 10.02 19:28
  • 40
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 10.02 19:19
  • 7
БМП Т-15 "Армата" вооружат новым боевым модулем к параду Победы
  • 10.02 18:59
  • 24
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 10.02 18:49
  • 7
Борисов рассказал о проблемах при госзакупках электроники
  • 10.02 18:45
  • 2
Белновости (Белоруссия): завершены госиспытания российского танка Т-90М. Что известно о новой машине
  • 10.02 17:48
  • 34
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 10.02 17:15
  • 4
«Армата» забуксовала?
  • 10.02 17:06
  • 39
Коронавирус поразил китайские ракеты