ВВС Кении получили самолеты ВТА C-27J "Спартан"

ЦАМТО, 7 февраля. Военно-воздушные силы Кении получили первую пару самолетов военно-транспортной авиации C-27J "Спартан" итальянской группы Leonardo.

Церемония встречи самолетов (регистрационные номера 224 и 222) состоялась в международном аэропорту Джомо Кениата в Найроби 30 января в присутствии президента страны Ухуру Кениата.

Как сообщает Defenceweb.co.za со ссылкой на The Star, оба самолета будут приняты на вооружение ВВС Кении после завершения приемочных испытаний.

Первый кенийский C-27J впервые был заснят на предприятии Leonardo в Турине (Италия) в сентябре 2018 года. Второй самолет в сентябре 2019 года в день открытых дверей, организованный группой Leonardo, совместно с истребителями "Тайфун" принял участие в демонстрационном полете. Ожидалось, что поставка самолетов начнется в 2019 году, но по неизвестным причинам она задержалась. Предполагается, что третий самолет будет передан ВВС Кении также с опозданием.

Как сообщал ЦАМТО, в конце 2017 года Вооруженные силы Кении заключили контракт на поставку трех самолетов C-27J "Спартан". О покупке стало известно в конце июня 2018 года. Для оплаты контракта Кения взяла кредит на сумму 20 млрд. кенийских шиллингов (198,448 млн. долл.) в итальянском банке Unitcredit Spa Bank. Погашения, рассчитанные на десять лет, должны были начаться 11 июня 2019 года. Кения также заказала несколько вертолетов AW-139 в рамках отдельной сделки.

Предположительно, новые C-27J заменят состоящие на вооружении ВВС Кении самолеты DHC-5 "Баффало", эксплуатирующиеся с 1977 года.

В боевом составе ВВС Кении также насчитывается 9 легких транспортных самолетов Y-12 китайского производства, однако парк средних / тактических самолетов ВТА ограничен. В дополнение к DHC-5, по сообщениям, имеется три единицы "Дэш-8", которые ограниченно пригодны для транспортировки грузов.

Кения стала четвертой африканской страной, заказавшей C-27J, после Марокко, Чада и Замбии. Замбия недавно получила два C-27J, один из которых был замечен в ЮАР в конце августа 2019 года. В числе других покупателей: ВВС Италии, Греции, Болгарии, Литвы, Румынии, США, Мексики, Австралии, Перу и Словакии.

Как планируется, ВВС Кении в 2020 году также получат три легких транспортных самолета C-145A "Скайтрак" из состава ВС США. Они должны прибыть в страну до сентября с кенийскими пилотами и техниками, проходящими обучение в Соединенных Штатах с 2019 года.