Войти
ЦАМТО

ВВС Кении получили самолеты ВТА C-27J "Спартан"

681
0
0
Источник изображения: Фото: the-star.co.ke

ЦАМТО, 7 февраля. Военно-воздушные силы Кении получили первую пару самолетов военно-транспортной авиации C-27J "Спартан" итальянской группы Leonardo.

Церемония встречи самолетов (регистрационные номера 224 и 222) состоялась в международном аэропорту Джомо Кениата в Найроби 30 января в присутствии президента страны Ухуру Кениата.

Как сообщает Defenceweb.co.za со ссылкой на The Star, оба самолета будут приняты на вооружение ВВС Кении после завершения приемочных испытаний.

Первый кенийский C-27J впервые был заснят на предприятии Leonardo в Турине (Италия) в сентябре 2018 года. Второй самолет в сентябре 2019 года в день открытых дверей, организованный группой Leonardo, совместно с истребителями "Тайфун" принял участие в демонстрационном полете. Ожидалось, что поставка самолетов начнется в 2019 году, но по неизвестным причинам она задержалась. Предполагается, что третий самолет будет передан ВВС Кении также с опозданием.

Как сообщал ЦАМТО, в конце 2017 года Вооруженные силы Кении заключили контракт на поставку трех самолетов C-27J "Спартан". О покупке стало известно в конце июня 2018 года. Для оплаты контракта Кения взяла кредит на сумму 20 млрд. кенийских шиллингов (198,448 млн. долл.) в итальянском банке Unitcredit Spa Bank. Погашения, рассчитанные на десять лет, должны были начаться 11 июня 2019 года. Кения также заказала несколько вертолетов AW-139 в рамках отдельной сделки.

Предположительно, новые C-27J заменят состоящие на вооружении ВВС Кении самолеты DHC-5 "Баффало", эксплуатирующиеся с 1977 года.

В боевом составе ВВС Кении также насчитывается 9 легких транспортных самолетов Y-12 китайского производства, однако парк средних / тактических самолетов ВТА ограничен. В дополнение к DHC-5, по сообщениям, имеется три единицы "Дэш-8", которые ограниченно пригодны для транспортировки грузов.

Кения стала четвертой африканской страной, заказавшей C-27J, после Марокко, Чада и Замбии. Замбия недавно получила два C-27J, один из которых был замечен в ЮАР в конце августа 2019 года. В числе других покупателей: ВВС Италии, Греции, Болгарии, Литвы, Румынии, США, Мексики, Австралии, Перу и Словакии.

Как планируется, ВВС Кении в 2020 году также получат три легких транспортных самолета C-145A "Скайтрак" из состава ВС США. Они должны прибыть в страну до сентября с кенийскими пилотами и техниками, проходящими обучение в Соединенных Штатах с 2019 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Австpалия
Болгария
Греция
Замбия
Италия
Кения
Китай
Литва
Марокко
Мексика
Перу
Румыния
Словакия
США
Чад
ЮАР
Продукция
AW-139
C-27J
EF-2000
Компании
Leonardo
Проекты
2020-й год
Похожие новости
07.12.2018
Группа Leonardo начала летные испытания модифицированного варианта самолета C-27J "Спартан"
06.12.2018
Новый "базовый" С-27J поднялся в воздух
28.09.2015
«Алениа аэрмакки» поставит самолеты C-27J «Спартан» неназванному африканскому заказчику
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
19.09.2008
На Международном Салоне вооружения и военной техники «МВСВ-2008» присутствовали деловые посетители из 77 стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.02 00:48
  • 7
Асимметричный флот
  • 10.02 23:35
  • 237
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 10.02 23:26
  • 11
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 10.02 20:48
  • 1
Белоруссия готовится к войне с оглядкой на Украину
  • 10.02 20:37
  • 1
Ни денег, ни оружия: Украина требует от США $30 млн
  • 10.02 20:27
  • 1
Что оружейная выставка Defexpo India 2020 принесла России
  • 10.02 20:14
  • 1
Элиту террористов уничтожили с помощью разведданных ВКС
  • 10.02 19:28
  • 40
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 10.02 19:19
  • 7
БМП Т-15 "Армата" вооружат новым боевым модулем к параду Победы
  • 10.02 18:59
  • 24
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 10.02 18:49
  • 7
Борисов рассказал о проблемах при госзакупках электроники
  • 10.02 18:45
  • 2
Белновости (Белоруссия): завершены госиспытания российского танка Т-90М. Что известно о новой машине
  • 10.02 17:48
  • 34
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 10.02 17:15
  • 4
«Армата» забуксовала?
  • 10.02 17:06
  • 39
Коронавирус поразил китайские ракеты