Камчатский экипаж нового тральщика ВМФ начал обучение по корабельным специальностям

Спуск на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящегося для ВМФ России морского тральщика "Яков Баляев" проекта 12700 с заводским номером 525. Санкт-Петербург, 29.01.2020.

Петропавловск-Камчатский. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - В Санкт-Петербурге в учебном центре ВМФ камчатский экипаж новейшего тральщика "Яков Баляев" приступил обучение по корабельным специальностям, сообщает в пятницу пресс-служба Тихоокеанского флота.

"Экипаж приступил к практическим занятиям по изучению систем вооружения и управления кораблем, в связи с чем из числа команды были сформированы учебные группы по корабельным специальностям", - говорится в сообщении.

Личный состав начал изучение новейшего автоматического комплекса по поиску и обнаружению мин "Диез", гидроакустической станции миноискания "Ливандия", а также подводных и надводных автономных противоминных аппаратов. Кроме того, военнослужащие осваивают перспективные системы радионавигации и роботизированные навигационные комплексы.

"Особое внимание уделяется изучению противоминного и артиллерийско-пулеметного вооружения, установленного на новейшем корабле, устройству двигателей и системе энергообеспечения", - отмечается в сообщении.

Ранее занятия в учебном центре ВМФ проходили в составе экипажа по общей подготовке и борьбе за живучесть корабля.