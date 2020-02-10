Камчатский экипаж нового тральщика ВМФ начал обучение по корабельным специальностям

Петропавловск-Камчатский. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - В Санкт-Петербурге в учебном центре ВМФ камчатский экипаж новейшего тральщика "Яков Баляев" приступил обучение по корабельным специальностям, сообщает в пятницу пресс-служба Тихоокеанского флота.
"Экипаж приступил к практическим занятиям по изучению систем вооружения и управления кораблем, в связи с чем из числа команды были сформированы учебные группы по корабельным специальностям", - говорится в сообщении.
Личный состав начал изучение новейшего автоматического комплекса по поиску и обнаружению мин "Диез", гидроакустической станции миноискания "Ливандия", а также подводных и надводных автономных противоминных аппаратов. Кроме того, военнослужащие осваивают перспективные системы радионавигации и роботизированные навигационные комплексы.
"Особое внимание уделяется изучению противоминного и артиллерийско-пулеметного вооружения, установленного на новейшем корабле, устройству двигателей и системе энергообеспечения", - отмечается в сообщении.
Ранее занятия в учебном центре ВМФ проходили в составе экипажа по общей подготовке и борьбе за живучесть корабля.