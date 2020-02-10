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Интерфакс-АВН

Камчатский экипаж нового тральщика ВМФ начал обучение по корабельным специальностям

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Спуск на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящегося для ВМФ России морского тральщика "Яков Баляев" проекта 12700 с заводским номером 525. Санкт-Петербург, 29.01.2020
Спуск на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящегося для ВМФ России морского тральщика "Яков Баляев" проекта 12700 с заводским номером 525. Санкт-Петербург, 29.01.2020.
Источник изображения: Александр Демьянчук / ТАСС Видео:

Петропавловск-Камчатский. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - В Санкт-Петербурге в учебном центре ВМФ камчатский экипаж новейшего тральщика "Яков Баляев" приступил обучение по корабельным специальностям, сообщает в пятницу пресс-служба Тихоокеанского флота.

"Экипаж приступил к практическим занятиям по изучению систем вооружения и управления кораблем, в связи с чем из числа команды были сформированы учебные группы по корабельным специальностям", - говорится в сообщении.

Личный состав начал изучение новейшего автоматического комплекса по поиску и обнаружению мин "Диез", гидроакустической станции миноискания "Ливандия", а также подводных и надводных автономных противоминных аппаратов. Кроме того, военнослужащие осваивают перспективные системы радионавигации и роботизированные навигационные комплексы.

"Особое внимание уделяется изучению противоминного и артиллерийско-пулеметного вооружения, установленного на новейшем корабле, устройству двигателей и системе энергообеспечения", - отмечается в сообщении.

Ранее занятия в учебном центре ВМФ проходили в составе экипажа по общей подготовке и борьбе за живучесть корабля.

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