Sohu: Япония под боком у США создала мощную армию при существующем запрете

Источник изображения: Твиттер/Минобороны Японии

Китайское издание Sohu опубликовало в своём военном разделе статью, в которой говорится о том, что США были более 70 лет «слишком доверчивы в отношении Японии». Автор материала говорит о том, что после окончания Второй мировой войны Япония планомерно наращивала свой военный потенциал, создавая мощные армию и флот, фактически под боком у США, несмотря на то, что иметь собственные полноценные вооружённые силы Токио запрещено.

В китайском издании говорится о том, что для Японии существует запрет на наличие собственной армии де-юре, но при этом обладает таковой де-факто. И эта армия является одной из наиболее мощных в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Из материала:

В случае военного конфликта Япония без проблем может вооружить около 5 млн человек. Она обладает современным оружием и военной техникой.

В Sohu отмечено, что Япония является отнюдь не союзником, а противником США, но в Вашингтоне об этом забывают.

Из статьи:

Нельзя забывать о японских амбициях, от которых в своё время досталось и самим американцам.

Напоминается о том, что у Японии есть авианосный флот, современные боевые корабли, она продолжает покупку американских истребителей F-35.

Из статьи:

Что еще более важно, Япония отказалась подписать соглашение, запрещающее использование ядерного оружия: как единственная страна в истории, которая пострадала от ядерного удара, она всё ещё намерена разработать ядерное оружие, что также доказывает, что амбиции Японии никогда не угасали. Япония опирается на обильные ядерно-энергетические технологии и располагает большим количеством ядерных материалов. Если они будут обогащены, то, скорее всего, будет создано ядерное оружие.