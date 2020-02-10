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Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи

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Источник изображения: Фото: Олег Урусов / РИА Новости

Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb, сообщается на странице «Роскосмоса» в Twitter.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала в 00:42 по московскому времени с космодрома Байконур. «Получено подтверждение успешного отделения всех 34 спутников связи OneWeb от разгонного блока "Фрегат"! Они выведены на целевые орбиты», — говорится в заявлении «Роскосмоса».

Выведение спутников на целевую круговую орбиту высотой 450 километров было обеспечено за счет двух включений двигателя «Фрегата». OneWeb отделялись от него по два-четыре спутника. Это был первый состоявшийся космический пуск России в 2020 году.

Первый в России пуск 2020 года был запланирован на 24 января, однако перед стартом его отложили. Причиной отмены запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк стала проблема в электрооборудовании ракеты.

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Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Байконур
Плесецк
Союз-2 РН
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