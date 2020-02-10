Лавров рассказал о предложении поставлять военные вертолеты в Мексику

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о предложении на поставку военных вертолетов в Мексику. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мексики Марсело Луисом Эбрардом.

Лавров рассказал журналистам, что Москва направила ряд конкретных предложений «Рособоронэкспорта» по поставкам военных вертолетов в Мехико, напомнив о прошлой сделке по вертолетам Ми-8 и Ми-17, которые обслуживает центр в городе Веракруз, где пилоты проходят обучение и получают соответствующую квалификацию.

28 января 2020 года отмечалось, что «Рособоронэкспорт» заключил первый контракт с иностранным заказчиком на поставку новейших транспортно-десантных вертолетов Ми-38Т. Информация о клиенте не раскрывается.

Летные испытания вертолета Ми-38Т — военной модификации вертолета Ми-38 — начались в ноябре 2018 года на Казанском вертолетном заводе. Машина оснащена новыми отечественными высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях.