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Военное обозрение

Траты США на военную кампанию в Ираке оценили почти в 2 трлн долларов

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Источник изображения: topwar.ru

В прессе появились данные о расходах США, понесённых за годы войны в Ираке. Выкладки по этому поводу публикует издание военной тематики Military Times.

В статье MT говорится о том, что общая сумма, потраченная американцами на иракскую военную кампанию, приближается к 2 триллионам долларов (1,9 тлрн долларов). Речь идёт не только о непосредственных расходах на боевые операции и содержание американского контингента в Ираке, но также о выплатах тем, кто принимал участие в военных действиях на территории этого ближневосточного государства.

Отмечено, что непосредственно на «антитеррористические операции» военное ведомство США потратило в период с 2003 по 2019 годы 838 млрд долларов. Около 100 миллиардов долларов пошли на выплаты ветеранам кампании. Почти 60 млрд долларов потратил со своей стороны государственный департамент США.

Дополнительно говорится, что траты распространялись ещё и на подготовку и вооружение иракской армии, создание новых военных баз.

Напомним, что в своё время американцы вошли в Ирак под предлогом уничтожения химического оружия Саддама Хусейна. Но и спустя многие годы после начала кампании американские военные никакого химоружия в Ираке так и не нашли. Изображение тогдашнего госсекретаря США Колина Пауэлла с пробиркой, содержащей некий белый порошок, выдаваемый за образцы иракского химического оружия, стало мемом.

При этом в самих США не могут дать ответа на вопрос о том, насколько огромные траты были вообще оправданы.

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Страны
Ирак
США
Проекты
Химоружие
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