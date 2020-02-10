Российские танкисты отработали уничтожение условного противника в горах Армении

Танкисты Южного военного округа в ходе масштабных учений в Армении уничтожили танки условного противника методом «танковой дуэли», сообщили в пресс-службе округа.

"В рамках двусторонних ротных тактических учений на высокогорном полигоне Алагяз военнослужащие танковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, уничтожили танки условного противника в "танковой дуэли". В ходе учений танковые экипажи выполняют нормативы по тактической, огневой и специальной подготовкам, действия в засаде и смену огневых позиций, скрытно перемещаются на дальности по фронту более 2 тыс. м друг от друга", – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Методика ведения боя "танковая дуэль" предполагает, что танкисты должны первыми обнаружить и поразить противника.

Также в ходе учений танкисты сдают зачеты по вождению, выполняют учебные стрельбы штатными снарядами и противотанковыми управляемыми ракетами с учетом баллистических показателей на погодные и климатические условия. Танковые экипажи в учебных поединках совершенствуют навыки стрельбы по неподвижным и движущимся целям, определяют наиболее эффективные огневые позиции.

По данным пресс-службы, в двусторонних ротных тактических учениях на российской военной базе в Армении в период с 4 февраля по 10 марта принимают участие около 1 тыс. военнослужащих, задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.

Отметим, накануне военнослужащие соседней с Арменией Турции проигнорировали совместное с Россией патрулирование на северо-востоке Сирии.

Антон Никитин