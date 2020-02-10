СМИ: в NASA рекомендовали Boeing тщательнее проверять ПО из-за проблем со Starliner

Ранее из-за технических неполадок запланированная стыковка Starliner с МКС была отменена

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рекомендовали изменить процедуру проверки программного обеспечения (ПО) в компании Boeing из-за выявленных неполадок при запуске ее корабля Starliner в декабре 2019 года. Об этом сообщил в четверг интернет-портал Space News.

Starliner был запущен 20 декабря в беспилотном режиме к Международной космической станции (МКС) с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Atlas V. Из-за технических неполадок запланированная стыковка корабля с орбитальным комплексом была отменена. Одной из причин был признан сбой в системе подсчета полетного времени. В итоге корабль был возвращен на Землю.

Как отмечается в публикации Space News, члены комиссии NASA по вопросам безопасности полетов провели совещание, на котором обсудили еще одну выявленную неполадку в работе ПО Starliner. О ней, как отмечает портал, ранее не сообщалось. Один из членов указанной комиссии Пол Хилл уточнил, что "данная неполадка была исправлена во время полета". Как он подчеркнул, "если бы этого не сделали, то по ошибке включился бы двигатель, имело бы место неконтролируемое движение во время отделения" служебного отсека. По словам Хилла, это "могло привести к катастрофической неисправности космического корабля".

Как подчеркнул Хилл, произошедшее вызвало у комиссии озабоченность относительно того, тщательно ли проверяют в Boeing программное обеспечение. Комиссия рекомендует пересмотреть соответствующие процедуры и повысить их эффективность.

Новый американский корабль Starliner, разработанный Boeing, имеет массу 13 тонн. Он рассчитан на экипаж из семи человек и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет.