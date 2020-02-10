В учениях Западного военного округа приняли участие свыше тысячи танкистов

Сакнт-Петербург. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - В Московской и Нижегородской областях более тысячи танкистов гвардейской танковой армии Западного военного округа вышли на полигоны на турбореактивных танках Т-80 и модернизированных танках Т-72Б3 для уничтожения условного противника, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

В ходе боевых стрельб танкисты уничтожили свыше 100 машин условного противника штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на расстоянии от 700 м до 2 км.

Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе. Механики-водители выполнили ряд задач по преодолению естественных и искусственных препятствий.