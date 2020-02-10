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АК-203 начнут производить в Индии

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Первая партия АК-203 в Индии будет произведена к концу 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Необходимо в кратчайшие сроки заключить контракт с Минобороны Индии на якорный заказ, который предположительно составит 650 тысяч автоматов», — сообщает ведомство, уточняя, что первые партии оружия будут произведены до конца года. По плану, АК-203 начнут производить в индийском городе Корва в кратчайшие сроки, чтобы местные оружейники освоили технологию выпуска стрелкового оружия.

На выставке DefExpo 2020 заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов заявил, что совместное предприятие России и Индии готово к производству автоматов. Ведомство уточнило, что готовит коммерческое предложение для Минобороны Индии.

Завод по производству автоматов Калашникова открылся в Индии в марте 2019 года. По словам гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, согласовано производство 750 тысяч единиц оружия, причем в основном из индийских комплектующих.

В апреле 2018 года стало известно об отказе Вооруженных сил Индии от винтовок INSAS собственного производства и о возможном приобретении лицензии на выпуск автоматов Калашникова. По словам военных экспертов, винтовки INSAS были признаны «оперативно неадекватными» в 2010 году.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
2020-й год
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