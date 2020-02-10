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ТАСС

Источник: Россия развернет на Кольском полуострове двух "охотников за гиперзвуком"

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Радиолокационный комплекс "Резонанс-Н"
Радиолокационный комплекс "Резонанс-Н".
Источник изображения: "Новый оборонный заказ"

Один радар уже ставят на позицию, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Способные засечь гиперзвуковые цели радиолокационные станции (РЛС) "Резонанс-Н" будут развернуты на Кольском полуострове до конца года. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Для повышения боевого потенциала Северного флота на Кольском полуострове в 2020 году будут развернуты две станции "Резонанс-Н". Один радар уже ставят на позицию, второй привезли на полуостров и планируют развернуть до конца 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее Северный флот получил три такие станции: две в Архангельской области, еще одну на Новой Земле. Таким образом, отметил источник, "к концу года пять "охотников за гиперзвуком" будут мониторить ракетоопасные направления в зоне ответственности флота".

РЛС работают в метровом диапазоне и используют принцип резонанса волн, позволяющий обнаруживать самолеты и крылатые ракеты "стелс", а также гиперзвуковые цели, летящие на скорости до 20 скоростей звука. "Резонансы" видят аэродинамические цели на дальности 600 км, баллистические - на дальности до 1200 км.

Как сообщил в январе ТАСС другой источник в "оборонке", Генштаб ВС РФ принял решение заказать еще пять станций "Резонанс-Н". Эти РЛС планируется поставить в Арктике к востоку от Новой Земли.

В Пентагоне заявляют, что разработка гиперзвуковых средств для вооруженных сил США - приоритет номер один. По данным военно-воздушных сил Соединенных Штатов, как минимум один вид американских гиперзвуковых ракет должен быть испытан к 2022 году.

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