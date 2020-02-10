Эксперт НАСА сообщил о возможной катастрофе Starliner

Эксперт консультативного совета по аэрокосмической безопасности НАСА Пол Хилл сообщил, что во время испытательного полета беспилотного космического корабля Boeing Starliner в декабре могла произойти катастрофа. Его слова приводит портал Spacenews.com.

Хилл заявил о еще одной ошибке, обнаруженной специалистами Boeing в программном обеспечении незадолго до схода корабля с орбиты. По его словам, эта ошибка была исправлена в полете, но могла привести к неконтролируемому движению двигателя. Корабль мог потерпеть катастрофу, считает Хилл. Так же вовремя была выявлена ошибка в бортовых часах, после чего совет потребовал провести проверку бортового программного обеспечения.

В декабре 2019-го сообщалось, что Starliner вышел на незапланированную орбиту из-за аномалии в системе подсчета полетного времени Mission Elapsed Time (MET). В Boeing заявили, что Starliner не достигнет МКС и будет выведен на орбиту, позволяющую космическому кораблю через 48 часов приземлиться на территории полигона «Белые пески» (штат Нью-Мексико).

Последний пилотируемый полет НАСА в космос проходил в июле 2011 года — после закрытия американской программы Space Shuttle доставка людей на МКС осуществлялась исключительно советско-российскими одноразовыми трехместными кораблями «Союз ТМА», «Союз ТМА-М» и «Союз МС».