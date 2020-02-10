Ракетный корабль "Татарстан" выполнил артиллерийские стрельбы в Каспийском море

Махачкала. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Экипаж ракетного корабля "Татарстан" выполнил учебные стрельбы по морским и воздушным целям в акватории Каспийского моря, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"Артиллеристы Каспийской флотилии в ходе выполнения второй специальной курсовой задачи К-2 по ведению морского боя одиночным кораблем выполнили стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийских установок АК-176М и АК-630М, крупнокалиберного пулемета "КПВТ" а также зенитного ракетно-артиллерийского комплекса ЗРК "Оса-МА", - говорится в сообщении.