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Вестник Мордовии

На Украине решили возродить созданный 20 лет назад Т-72-120

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Украинские танкостроители на оружейной выставке "ДЕФЕКСПО ИНДИЯ - 2020", проходящей до 9 февраля в индийском Лакхнау, презентовали свою новую программу модернизации танков Т-72. Информация об этом размещена у Андрея БТ.

Самым значительным обновлением, если когда-нибудь этот проект будет воплощен в металл, станет замена старого челябинского двигателя на харьковский шестицилиндровый 6ТД-2 мощностью 1200 л.с.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Будет также установлена усовершенствованная "реактивная броня", комплекс активной защиты. Украинцы обещают поставить 120-мм пушку с автоматом заряжания в забашенной нише.

Что-то подобное уже было представлено 20 лет назад и называлось Т-72-120. И даже тогда, когда военная промышленность Незалежной находилась в гораздо лучшем состоянии, таким проектом никто не заинтересовался. Вряд ли им кто- то заинтересуется и сейчас.

Иллюстрации: Андрей БТ

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Украина
Продукция
Т-72
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