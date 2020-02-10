На Украине решили возродить созданный 20 лет назад Т-72-120

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Украинские танкостроители на оружейной выставке "ДЕФЕКСПО ИНДИЯ - 2020", проходящей до 9 февраля в индийском Лакхнау, презентовали свою новую программу модернизации танков Т-72. Информация об этом размещена у Андрея БТ.

Самым значительным обновлением, если когда-нибудь этот проект будет воплощен в металл, станет замена старого челябинского двигателя на харьковский шестицилиндровый 6ТД-2 мощностью 1200 л.с.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Будет также установлена усовершенствованная "реактивная броня", комплекс активной защиты. Украинцы обещают поставить 120-мм пушку с автоматом заряжания в забашенной нише.

Что-то подобное уже было представлено 20 лет назад и называлось Т-72-120. И даже тогда, когда военная промышленность Незалежной находилась в гораздо лучшем состоянии, таким проектом никто не заинтересовался. Вряд ли им кто- то заинтересуется и сейчас.

Иллюстрации: Андрей БТ