В России на примере Ирака рассказали о применении США ядерного оружия

России стоит опасаться возвращения ядерных зарядов малой мощности в американскую концепцию ведения боевых операций, пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

Автор приводит в пример план США использовать в Ираке маломощный ядерный взрыв, который бы дезактивировал местные системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Американцы планировали сделать это еще в 1991 году в Ираке, когда собирались взорвать над страной ядерный заряд с мощным электромагнитным импульсом. Воздушный ядерный взрыв должен был вывести из строя систему управления ПВО. Но в итоге испугались создать прецедент», — пишет Литовкин.

Автор отмечает, что в настоящее время Вашингтон «подобных комплексов не испытывает», однако «соблазн существует».

В феврале Пентагон заявил, что США приступили к размещению боеголовок малой мощности W76-2 на подлодках.

В июне 2018 года директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен рассказал, что W76-2 планируется создать на основе термоядерной боеголовки W76-1 удалением термоядерного горючего (урана, лития и дейтерия), в результате чего от прежней боеголовки останется только плутониевый триггер, а энерговыход нового оружия снизится со 100 до 5-6 килотонн в тротиловом эквиваленте.