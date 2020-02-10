Войти
bmpd.livejournal.com

Компании РСК "МиГ" и "Сухой" будут объединены

1025
0
0

Как сообщило 6 февраля 2020 года информационное агентство "Интерфакс", компании "МиГ" и "Сухой" объединят в структуре АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) для разработки и производства всей российской боевой авиации. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Истребитель Су-35С (бортовой номер "57 красный") и опытный образец истребителя МиГ-35 (9-41СР, бортовой номер "702 синий") в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017". Кубинка, август 2017 года (с) Александр Медведев / russianplanes.net ( ссылка )

Возглавит объединение гендиректор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

При этом он сохранит пост заместителя гендиректора ОАК по военно-техническому сотрудничеству. Прежний руководитель "Сухого" Игорь Озар покидает компанию.

В Объединенной авиастроительной корпорации уточняют, что Тарасенко займется формированием на базе "Сухого" и "МиГа" Дивизиона военной авиации ОАК. Структура будет заниматься разработкой, производством, продажей и обслуживанием всей линейки текущих и перспективных самолетов боевой авиации.

Ранее источники газеты "Ведомости" и "Интерфакса" сообщали, что новым гендиректором "Сухого" по совместительству должен стать именно Тарасенко и именно для создания дивизиона военной авиации ОАК. Сообщалось, что вопросом объединения "Сухого" и "МиГа" предметно занимается глава авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков.

По итогам 2017 года "Сухой" был самой прибыльной компанией в составе ОАК. В 2018 году компания выполнила контрактные обязательства на сумму более 114,5 млрд рублей, получив чистую прибыль в размере 4 млрд 8 млн рублей.

Выручка "МиГа" в 2018 году составила порядка 89,5 млрд руб, чистая прибыль - 3,5 млрд руб.

Со стороны bmpd напомним, что 1 апреля 2017 года нами в качестве первоапрельской шутки была размещена аналогичная "новость" об объединении компаний РСК "МиГ" и "Сухой"

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
Су-35С
Компании
МиГ РСК
ОАК
Ростех
Сухой ПАО
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Похожие новости
17.01.2020
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2019 году
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
23.08.2017
МВТФ "Армия-2017" станет самым масштабным за всю историю его проведения
01.08.2017
Как сообщается, серийный вариант истребителя Т-50 получил официальное наименование Су-57
30.01.2013
Итоги и планы ОАК 2012-2013
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.02 00:48
  • 7
Асимметричный флот
  • 10.02 23:35
  • 237
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 10.02 23:26
  • 11
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 10.02 20:48
  • 1
Белоруссия готовится к войне с оглядкой на Украину
  • 10.02 20:37
  • 1
Ни денег, ни оружия: Украина требует от США $30 млн
  • 10.02 20:27
  • 1
Что оружейная выставка Defexpo India 2020 принесла России
  • 10.02 20:14
  • 1
Элиту террористов уничтожили с помощью разведданных ВКС
  • 10.02 19:28
  • 40
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 10.02 19:19
  • 7
БМП Т-15 "Армата" вооружат новым боевым модулем к параду Победы
  • 10.02 18:59
  • 24
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 10.02 18:49
  • 7
Борисов рассказал о проблемах при госзакупках электроники
  • 10.02 18:45
  • 2
Белновости (Белоруссия): завершены госиспытания российского танка Т-90М. Что известно о новой машине
  • 10.02 17:48
  • 34
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 10.02 17:15
  • 4
«Армата» забуксовала?
  • 10.02 17:06
  • 39
Коронавирус поразил китайские ракеты