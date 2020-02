Пороховая бочка планетарного масштаба

Опасения стран за свою безопасность приводят к росту военных расходов и закупок вооружений по всему миру

Согласно данным, представленным в очередном ежегодном исследовании Global Defense Spending Snapshot, подготовленном специалистами группы International Military Markets компании Forecast International, за последние пять лет совокупный рост военных расходов всех государств мира составил более 13% – с 1451 млрд долл. в 2015 году до 1642 млрд долл. в 2019 году. В течение следующей пятилетки совокупные расходы на оборону в мире будут расти, по мнению авторов доклада, в среднем на 3% в год и к 2024 году достигнут отметки 1907 млрд долл. Таким образом, прирост за десятилетие составит 31,4%. Сообразно расходам на оборону в ряде регионов планеты растет и импорт вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), что может уже в ближнесрочной перспективе привести здесь к радикальным осложнениям в сфере безопасности.

АМЕРИКА – ВНОВЬ РЕКОРДСМЕН

По данным, приведенным в докладе Forecast International, основная доля военных расходов в мире в минувшем году пришлась на государства Северной Америки (43%), Азии (24%) и Европы (15%). Остальные регионы мира внесли менее весомый вклад: Ближний Восток – 8%, Евразия и Латинская Америка – по 4%, а на долю Африки пришлось вообще лишь 2% от совокупных мировых расходов на оборону. Причем что интересно, ни одна из африканских стран в итоге не вошла в список, составленный авторами документа из 20 государств, которые по итогам минувшего года были определены в качестве обладателей самых крупных военных бюджетов в мире.

Безусловным мировым лидером по военным расходам по итогам 2019 года стали США, чей военный бюджет составил 684 млрд 985 млн долл. – на 2,1% больше по сравнению с 2018 годом. Причем расходы Вашингтона превосходят таковые у 16 следующих стран из топ-20 и немного недотягивают до совокупных расходов остальных 19 стран, включенных авторами доклада в список 20 государств – лидеров по расходам на оборону (в последнем случае общие расходы составили 711 млрд 096 млн долл.).

В тройку лидеров по объему национальных военных расходов по итогам минувшего года также вошли Китай, военный бюджет которого в 2019 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 5,9% и составил в итоге 176 млрд 989 млн долл., а также Саудовская Аравия, которая хоть и сократила в 2019 году расходы год к году на 12,4%, все равно потратила на оборону значимую сумму – 50 млрд 907 млн долл.

Впрочем, от Эр-Рияда по этому показателю совсем немного отстал Лондон – его военный бюджет в минувшем году составил 50 млрд 578 млн долл. – на 2,8% больше, чем годом ранее. Примечательно, что оказавшаяся на пятом месте Германия, чьи расходы на оборону составили 48 млрд 816 млн долл., увеличила за год финансирование по этой статье бюджета на 7,6%.

Это самый существенный прирост среди всех стран, вошедших в топ-20 рейтинга, хотя официальный Берлин в последнее время постоянно выступает против гонки вооружений и даже подвергает критике необходимость наращивания военных расходов странами – членами НАТО.

Возможно, что причиной значительного роста расходов на оборону стало серьезное падение боевого потенциала германских Вооруженных сил, которые в последние десятилетия на волне общей эйфории Запада от так называемой победы в холодной войне испытывали существенные сокращения как в численности личного состава и вооружения, так и в части, касающейся финансовых средств, выделяемых на их содержание и развитие.

В итоге, когда в Брюсселе вновь заговорили об «угрозе с востока», под которой понимается Россия, руководству Германии, даже если оно этому внутренне и противилось, пришлось уделять больше внимания вопросам военного строительства. Следствием этого в результате стало неизбежное решение о наращивании военных расходов с целью активного перевооружения всех видов национальных ВС.

Россия в этом списке, что примечательно, оказалась на восьмом месте – после Японии (47 млрд 687 млн долл., рост на 0,2%) и Индии (45 млрд 577 млн долл., рост на 4,5%). Согласно приведенным экспертами Forecast International данным, оборонный бюджет Москвы в минувшем году составил 43 млрд 725 млн долл., что оказалось даже на 2,9% меньше, чем годом ранее.

ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ

В то же время, несмотря на серьезный рост напряженности в мире, наблюдаемый в последнее время, совокупные расходы на оборону в 2019 году выросли по сравнению с 2018 годом всего на 1,6% – весьма скромно по сравнению с тем, что в 2018 году прирост год к году составил более 7%. По мнению специалистов Forecast International, во многом это обусловлено как общим замедлением темпов экономического роста в мире, так и существенным сокращением Саудовской Аравией своих военных расходов.

Впрочем, обольщаться в этом случае совершенно не стоит – это лишь временная остановка. Однако уже в текущем году, по расчетам специалистов компании Forecast International, расходы на оборону в мире начнут вновь активно расти и по итогам 2020 года они достигнут отметки в 1696 млрд долл. Таким образом, рост по итогам текущего года должен составить почти 3,3%.

«Реализуемые военные программы модернизации и новый акцент на наращивание потенциала и возможностей (особенно в Европе), геополитическая напряженность и в целом неопределенность по всему миру, а также гонка с участием равных соперников с целью добиться доминирования в таких технологических областях, как гиперзвук, робототехника, искусственный интеллект и анализ данных, не позволяют говорить о том, что военные расходы будут сокращаться», – подчеркивается в исследовании Global Defense Spending Snapshot.

Причем рост военных расходов специалистами Forecast International ожидается сразу по всем регионам. В целом это, как представляется, говорит не только о том, что закупаемые по всему миру ВВСТ становятся все дороже в производстве, закупке и последующем обслуживании и ремонте, но и о том, что во всех уголках планеты растет напряженность в отношениях между отдельными государствами и различными группами и союзами, что в итоге вполне может вылиться в новые вооруженные конфликты или даже крупномасштабные войны. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

Авиационная ударная группа ВМС Китая проводит учения. Фото с сайта www.mod.gov.cn

НЕСПОКОЙНЫЙ ТИХИЙ ОКЕАН

В этом плане наибольшую обеспокоенность представляет Азиатско-Тихоокеанский регион, на который сегодня приходится почти четверть совокупных мировых расходов на оборону. «По мере того как десятилетие подходило к концу, Азиатско-Тихоокеанский регион прочно закрепился в качестве важнейшей глобальной оси», – подчеркивают специалисты Forecast International и отмечают, что, по их расчетам, доля этого региона в общемировых расходах всех стран на оборону в перспективе будет только расти.

Одна из главных причин этого – противостояние Китая с целым рядом соседних стран (преимущественно по территориальным проблемам), а также, что самое главное, – с США. В последнем случае борьба пока ведется только в экономической и частично политической сферах, но, что будет завтра, предсказать никто не берется. Вполне возможно, что при определенных условиях противостояние между Пекином и Вашингтоном может перейти и в военную плоскость. Однако любое столкновение, даже ограниченное по своим масштабам, между военными машинами этих двух мировых гигантов способно привести к самым непредсказуемым и даже катастрофичным последствиям. Как для Азиатско-Тихоокеанского региона, так и для планеты в целом.

Особенно напряженной в последнее время стала обстановка в субрегионе Юго-Восточной Азии. «Возвышение Китая как региональной военной державы и его претензии в Южно-Китайском море стали все более насущной проблемой безопасности для многих государств Юго-Восточной Азии», – подчеркивает Симон Веземан, старший научный сотрудник SIPRI Arms Transfers and Military Expenditure Programme, в работе Arms Flows to South East Asia, опубликованной в декабре 2019 года. При этом он особо подчеркивает: «Эти опасения заставляют государства за пределами региона проявлять активный интерес к безопасности в Юго-Восточной Азии».

В свою очередь, специалисты Forecast International в докладе Global Defense Spending Snapshot отмечают, что «большинство стран региона хотят избежать конфронтации любого рода и предпочитают поддерживать здоровые дипломатические и торговые связи с Пекином». Однако, по их мнению, «растущие морские притязания Китая в сочетании с расширением им зоны A2AD (ограничение и воспрещение доступа и маневра) в рамках проводимой Пекином так называемой политики исторических требований по «линии девяти пунктиров», охватывающей большую часть Южно-Китайского моря, затрагивают исключительные экономические зоны других (стран)».

В результате всего этого, указывают авторы доклада Forecast International, создается «растущее чувство нервозности и напряженности в странах, опасающихся милитаризации одного из самых важных узлов судоходства в мире». Ну а вполне закономерным итогом сложившейся ситуации, как мы можем наблюдать, является, может быть, и не очень заметная на фоне полыхающего Ближнего Востока, но все же вполне идентифицируемая экспертами региональная гонка вооружений, которая уже несколько лет идет в Юго-Восточной (страны АСЕАН, которые в основном и затрагивают притязания Пекина в Южно-Китайском море) и Восточной Азии (здесь речь идет в первую очередь, конечно же, о Японии и Тайване).

ДЕВЯТЬ КИТАЙСКИХ ПУНКТИРОВ

Упомянутая выше «линия девяти пунктиров» (Nine-Dash Line) – это U-образная линия, очерчивающая ту акваторию Южно-Китайского моря, которая, согласно мнению официального Пекина, исторически принадлежит Китаю. Эта линия действительно состоит из девяти пунктиров, хотя изначально, когда она только появилась на официальной китайской карте, пунктиров было не девять, а одиннадцать. Впервые такая линия была нанесена на карте островов Южно-Китайского моря, изданной 1 ноября 1947 года, то есть еще до образования КНР, но затем была полностью воспринята и руководством коммунистического Китая. Однако в 1953 году, как утверждается, по личному распоряжению премьера Госсовета КНР Чжоу Эньлая, два пунктира, «захватывавшие» Тонкинский залив, были удалены. Таким образом, как считается, Китай сделал жест доброй воли в отношении Вьетнама.

Внутри «линии девяти пунктиров» находятся фактически все спорные островные территории, расположенные в акватории Южно-Китайского моря, включая Парасельские острова, находящиеся фактически под контролем Пекина, но оспариваемые Ханоем и Тайбэем, и острова Спратли, на все или часть которых претендует сразу несколько стран этого субрегиона. Такой шаг не мог не вызвать со стороны других государств негативной ответной реакции, которая, впрочем, поначалу была не особенно острой.

«Линия девяти пунктиров» не была спорной между 1949 и 2009 годами, потому что никто никогда не тратил время на разговоры или размышления об этом. Китай же редко заявлял об этом публично», – приводит Стив Моллман слова Джулиана Ку, профессора юридической школы Университета Хофстра (г. Нью-Йорк, США), в статье The line on a 70-year-old map that threatens to set off a war in East Asia, опубликованной 8 июля 2016 года на онлайн-ресурсе Quartz.

Однако в мае 2009 года Пекин официально направил в Комиссию ООН по границам континентального шельфа документ, к которому приложил карту с указанной выше пунктирной линией. Сделано это было, в свою очередь, в качестве ответного шага на заявку Вьетнама о расширении границ его континентального шельфа за пределы 200-мильной экономической зоны, что фактически позволило бы Ханою официально подтвердить принадлежность ему ряда спорных островов.

Со ссылкой на представленную карту в письме китайской стороны указывалось: «Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами в Южно-Китайском море и прилегающих водах и обладает суверенными правами и юрисдикцией над соответствующими водами, а также над морским дном и его недрами». При этом отмечалось, что это «позиция китайского правительства, и она широко известна международному сообществу».

По оценке экспертов, в результате этих событий конфронтация в Южно-Китайском море вышла на новый уровень и, судя по всему, способствовала в том числе и активизации гонки вооружений в этом субрегионе.

Впрочем, и в других регионах обстановка в сфере безопасности оставляет желать лучшего: территориальные споры между странами, повстанческие движения, терроризм и транснациональная организованная преступность и пр. Все это заставляет военно-политическое руководство расположенных там стран предпринимать соответствующие меры, приводящие в итоге к росту расходов на национальную оборону и безопасность.

ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ БЬЕТ РЕКОРДЫ

Следствием глобальной тенденции к росту военных расходов во всех регионах мира является и рост оружейного импорта. Так, например, подавляющее большинство государств Африки, а также многие страны в других регионах не имеют собственной военной промышленности и вынуждены полагаться в оснащении национальных вооруженных сил новыми ВВСТ исключительно на зарубежные частные или государственные компании, занимающиеся разработкой и производством оружия.

В итоге, как указывается в исследовании Trends in international arms transfers, обнародованном в марте 2019 года Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), совокупный объем международных поставок основных видов обычных вооружений в 2014–2018 годы вырос на 7,8% по сравнению с периодом 2009–2013 годов и на 23% – по сравнению с периодом 2004–2008 годов.

Причем наиболее активно импорт оружия наращивался в регионе Ближнего Востока, где он за 2014–2018 годы вырос по сравнению с предыдущим пятилетним периодом на 87% и достиг отметки в 35% общемирового объема импорта обычных вооружений. Больше доля только у стран Азии и Океании – на них приходится 40% в общем объеме мирового импорта вооружений. В предыдущую пятилетку доли этих регионов в общемировом объеме оружейного импорта были соответственно 20% и 47%.

Причем сразу четыре ближневосточные страны вошли в топ-10 крупнейших импортеров оружия в мире за 2014–2018 годы: Саудовская Аравия (1-е место в общемировом рейтинге с долей в 12%), Египет (3-е место и 5,1%), Объединенные Арабские Эмираты (7-е место и 3,7%) и Ирак (8-е место тоже с долей около 3,7%).

Впрочем, особую тревогу вызывает то, что ряд стран этого региона наращивает закупки вооружений просто стремительными темпами. Так, рост объемов оружейного импорта в 2014–2018 годы по сравнению с периодом 2009–2013 годов у Израиля составил 354%, Катара – 225%, Египта – 206%, Саудовской Аравии – 192%, а у Ирака – 139%.

«Хотя на долю Ближневосточного региона приходится лишь около 8% мировых расходов на оборону, он остается одним из главных направлений поставок вооружений, – подчеркивается в исследовании Global Defense Spending Snapshot, подготовленном специалистами Forecast International. – Разнообразные угрозы безопасности, а также стремление установить и поддерживать политические отношения с могущественными странами-поставщиками заставляют государства этого региона постоянно закупать новую технику, чтобы обновить свои арсеналы и повысить престиж своих вооруженных сил».

В результате, судя по всему, Ближний Восток еще на многие годы останется главной горячей точкой планеты, хотя Азиатско-Тихоокеанский регион при определенных условиях может и отобрать у него этот сомнительный титул. Ведь если даже, казалось бы, далекая от основных очагов военных конфликтов Австралия, как указывается в упомянутом исследовании SIPRI, за 2014–2018 годы нарастила свой оружейный импорт по сравнению с предыдущей пятилеткой аж на 37%, то это говорит о многом. Тем более об этом говорят и ее основные статьи закупок – авиация, военно-морская техника и ракетные вооружения. Список ВВСТ явно говорит о том, кто рассматривается сегодня австралийским военно-политическим руководством в качестве главной угрозы национальной безопасности.

«Продолжающееся наращивание военной мощи в Китае, а также модернизационные циклы, осуществляемые на большей части территории региона, приводят к тому, что азиатско-тихоокеанский рынок является одним из наиболее активных в мире как на уровне отдельных стран, так и в совокупном выражении», – подчеркивается в докладе компании Forecast International и отмечается, что «в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Ближнего Востока, вероятность возникновения конфликта между партнерами выше, чем где-либо в мире».

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО