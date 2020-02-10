«Белый лебедь» на страже: Минобороны показало полет Ту-160М

Минобороны представило видео с первым полетом Ту-160М

В сети появились видеокадры первого полета модернизированного сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160М «Белый лебедь». Как сообщило Минобороны РФ, полет прошел на высоте 1,5 км. Специалисты проверили работу модернизированных систем и оборудования самолета и пришли к выводу, что все работает штатно и без замечаний.

Минобороны России опубликовало кадры первого полета глубоко модернизированного сверхзвукового стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М «Белый лебедь». На кадрах показано, как самолет взлетает с аэродрома на фоне заснеженного пейзажа и набирает высоту.

Получасовой полет прошел на высоте 1,5 км под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Анри Наскидянца. Специалисты проверили работу модернизированных систем и оборудования самолета и пришли к выводу, что все работает штатно и без замечаний.

В результате проведенной на Казанском авиазаводе модернизации стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160 принципиально увеличилась общая эффективность авиационного комплекса.

В 2021 году модернизированный Ту-160М будет передан Минобороны России, заявил в конце прошлого года гендиректор «Туполева» Александр Конюхов.

«Уже приступили к строительству партии Ту-160М для Министерства обороны. Первая поставка по контракту запланирована на конец 2021 года», - заявил руководитель ведущего российского предприятия в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160М будет оснащен новой бортовой радиолокационной станцией, новым пилотажным комплексом со всеми самыми современными средствами навигации (в том числе последними лазерными гироскопами), а также системами связи, датчиками, топливными приборами и системами индикации.

У самолета будет и новая система управления оружием - более точная навигация.

Для боевых машин стратегической авиации исключительно важной характеристикой является его точное определение местоположения. Где он находится в совершенно конкретный момент времени, в какой точке надо будет производить, как говорят летчики, «отцеп изделия».

Министр обороны Сергей Шойгу рассказывал, что необходимые работы по улучшению самолета идут по плану.

«Первая серийная машина, не имеющая аналогов в мире, должна поступить в войска уже в 2021 году», - сказал генерал.

Он уточнил, что бомбардировщик оснастят надежной системой связи, уникальным оружием и самым современным бортовым комплексом обороны.

В конце прошлого года стало известно, что в России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС ВС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Военный также рассказал, что дальнейшее развитие ДА осуществляется не только за счет модернизации бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 с продлением срока их службы, но также и за счет создания перспективного авиационного комплекса Дальней авиации - стратегического бомбардировщика пятого поколения.

В настоящее время на оснащении российской ДА в настоящее время состоят 10 Ту-160 и 7 Ту-160М1, которыми вооружен 121-й гвардейский тяжелобомбардировочный авиационный полк (тбап) 22-й гвардейской тяжелобомбардировочной Краснознаменной Донбасской авиационной дивизии (аэродром постоянного базирования - Энгельс).

Первое боевое применение Ту-160 произошло во время операции ВС России в Сирии в период с 17 ноября 2015 года по 20 ноября 2015 года.

Удары наносились крылатыми ракетами Х-555 (модификация Х-55 с обычной боевой частью) и Х-101 по объектам террористов. Затем в ходе сирийской кампании бомбардировщик применялся неоднократно.

Количество стратегических бомбардировщиков Ту-160 в ДА ВКС РФ не дотягивает даже до уровня полка (20 машин по штату). Поэтому говорить о каком-либо оперативном значении имеющихся на оснащении ДА ВКС РФ самолетов этого типа в настоящий момент не приходится.

В июне прошлого года газета Air Force Times со ссылкой на данные комитета палаты представителей конгресса США по вооруженным силам писала, что число находящихся в боеготовности американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на сегодняшний день составляет «единицы».

Это ставит под угрозу возможности Пентагона по нанесению ударов дальней авиацией, отметили эксперты. В удручающем состоянии самолетов B-1B, по информации журналистов, виноват их возраст: последняя машина была произведена 31 год назад.

Кроме того, причиной является отсутствие необходимых для их обслуживания ресурсов. Ситуация с B-1B ухудшилась настолько, что их экипажи переводят на другие машины из-за нехватки самолетов для проведения тренировок, отметили в одном из подкомитетов конгресса.

В-1B - это сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он является одним из трех типов тяжелых бомбардировщиков ВВС США. Самолет был создан для поражения стратегических целей противника с применением как ядерного, так и обычного оружия.

Кроме того, он призван оказывать поддержку силам общего назначения. Эта техника использовалась при операциях ВВС США в Косово, Афганистане, Ираке и Сирии. Всего в американской авиации на сегодняшний день числятся 62 самолета этого типа.

Рафаэль Фахрутдинов