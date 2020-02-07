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РИА Новости

Перспективные российские корабли получат комплекс ПВО "Деривация"

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Комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57
Комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57.
Источник изображения: © Фото : Уралвагонзавод

ЛАКХНАУ (Индия), 6 фев – РИА Новости. Перспективные российские боевые корабли получат на вооружение корабельную версию новейшего 57-мм комплекса ПВО "Деривация-ПВО", заявил РИА Новости в четверг в ходе выставки Defexpo India-2020 официальный представитель предприятия-разработчика данной техники – концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех").

"Корабельная версия комплекса "Деривация-ПВО" создается в соответствии с утвержденными Минобороны РФ тактико-техническими требованиями. В настоящий момент ведутся предпроектные работы по размещению 57-мм модуля на перспективные проекты кораблей ВМФ России и модернизации существующих", - сказал собеседник агентства.

Как утверждают разработчики, комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57 миллиметров не будет иметь равных в мире. Эксперты отмечают, что по эффективности работы по малоразмерным и низкоскоростным целям "Деривация" мало отличается от зенитно-ракетного комплекса, при этом его производство и эксплуатация, как считается, будут существенно дешевле.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Деривация-ПВО
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
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