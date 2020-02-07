На кого рассчитан этот блеф? Эксперт оценил видео "уничтожения" С-400

Американская компания показала видеоролик с уничтожением комплексов, похожих на российские С-400. Как отметил в эфире радио Sputnik военный обозреватель Александр Жилин, когда у США не получается конкурировать, то они включают черный пиар.
Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет армии США Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие российские С-400 "Триумф".
Видео размещено на официальном Youtube-канале компании: вертолет летит в горной местности, выпускает барражирующие боеприпасы, затем опускается ниже к лесному массиву. Далее при помощи телевизионной системы наведения машина направляет средства поражения на колонну военной техники, в которой идут системы противовоздушной обороны, схожие с российскими комплексами С-400 "Триумф".
В результате удара уничтожаются две пусковые установки и радиолокационная станция.
Как отмечает РИА Новости, С-400 уже не первый год являются предметом для обсуждений мировых СМИ из-за контрактов на поставку этих систем, подписанных Россией, в частности, с Китаем, Турцией и Индией. По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, из желающих купить у России эти системы выстроилась очередь.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал размещенное американцами видео.