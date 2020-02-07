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РИА Новости

На кого рассчитан этот блеф? Эксперт оценил видео "уничтожения" С-400

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Американская компания показала видеоролик с уничтожением комплексов, похожих на российские С-400. Как отметил в эфире радио Sputnik военный обозреватель Александр Жилин, когда у США не получается конкурировать, то они включают черный пиар.

Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет армии США Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие российские С-400 "Триумф".

Видео размещено на официальном Youtube-канале компании: вертолет летит в горной местности, выпускает барражирующие боеприпасы, затем опускается ниже к лесному массиву. Далее при помощи телевизионной системы наведения машина направляет средства поражения на колонну военной техники, в которой идут системы противовоздушной обороны, схожие с российскими комплексами С-400 "Триумф".

В результате удара уничтожаются две пусковые установки и радиолокационная станция.

Как отмечает РИА Новости, С-400 уже не первый год являются предметом для обсуждений мировых СМИ из-за контрактов на поставку этих систем, подписанных Россией, в частности, с Китаем, Турцией и Индией. По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, из желающих купить у России эти системы выстроилась очередь.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал размещенное американцами видео.

"США все чаще проводят свои пиар-кампании с участием российских вооружений, особенно тех, которые готовы покупать даже государства-члены НАТО. … Американская армия в основном воюет авиацией, поэтому США не хотят, чтобы страны покупали российские средства ПВО, которые преодолеть невозможно. Что американцы делают: поскольку конкурировать не получается, то включается черный пиар – снимают, как американский вертолет успешно уничтожает наши комплексы. Это все блеф. Но даже трудно представить, на кого он рассчитан. Поскольку на рынке вооружений не менеджеры бегают и выбирают определенное вооружение, там работают люди, которые обладают точной информацией. Видимо, в американской компании просто решили снять халтурку и на этом заработать", – сказал Александр Жилин.
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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Bell Helicopter
Textron
Проекты
NATO
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