В МИД оценили закупку Великобританией противолодочных самолетов

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Закупка Великобританией противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon может подорвать стабильность и усилить военно-политическую напряженность в Арктике, заявил РИА Новости посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.

Во вторник в Великобританию прибыл первый из девяти заказанных у США патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon. Ожидается, что самолеты, предназначенные для наблюдения за перемещением подводных лодок, будут базироваться в Шотландии.

По словам дипломата, военно-политическая ситуация в Арктике была затронута на его встрече с главой полярного департамента МИД Великобритании Джейн Рамбл, которая прошла в четверг в Москве.

"Заявили о том, что принятие Великобританией анонсированной в 2018 году военной арктической стратегии, обнародованные на днях закупки патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon для использования в Арктическом регионе будут вести к подрыву стабильности и усилению военно-политической напряженности в регионе", - заявил Корчунов.

Москва также выразила озабоченность в связи с тенденцией к интернационализации военной активности и участившимися военными учениями НАТО в Арктике.

"Призвали Великобританию как наблюдателя Арктического совета (АС), разделяющего принципы этой организации, воздержаться от шагов, дестабилизирующих военно-политическую ситуацию, и соблюдать зафиксированное в декларации министерской сессии АС в Рованиеми в 2019 году обязательство поддерживать мир, стабильность и конструктивное взаимодействие в Арктике", - добавил российский дипломат.