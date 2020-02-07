Новый глава "Сухого" Тарасенко избран сроком на 3 года

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Новый гендиректор компании "Сухой" Илья Тарасенко избран сроком на три года, говорится в сообщении компании в Центре раскрытия корпоративной информации.

"Избрать генеральным директором ПАО "Компания "Сухой" Тарасенко Илью Сергеевича на срок с 7 февраля 2020 года по 6 февраля 2023 года включительно", - говорится в опубликованном решении совета директоров компании.

Как сообщалось, c 7 февраля 2020 года гендиректор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко по совместительству стал главой компании "Сухой", сохранив при этом пост заместителя гендиректора ОАК по военно-техническому сотрудничеству.

"Илья Тарасенко сосредоточится на формировании на базе ПАО "Компания Сухой" и АО РСК "МиГ" Дивизиона военной авиации ОАК. Эта структура будет заниматься разработкой, производством, продажей и обслуживанием всей линейки текущих и перспективных самолетов боевой авиации ОАК", - заявили в пресс-службе ОАК.

В корпорации отметили, что "консолидация основных научно-производственных мощностей военного авиастроения позволит более эффективно выполнять существующие программы и развивать перспективные проекты".