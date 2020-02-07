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ТАСС

Роскосмос восстановил работу вышедшего из строя гидрометеорологического спутника

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Источник изображения: gazeta.ru

Как сообщили в госкорпорации, спутник работоспособен

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Передача данных с гидрометеорологического спутника Meteor-M2 восстановлена после временной потери ориентации аппарата.

"5 февраля 2020 года на спутнике Роскосмоса Meteor-M2 произошел сбой", - сообщил в четверг радиолюбитель Дмитрий Пашков на своей странице в Twitter.

В свою очередь, в Роскосмосе сообщили ТАСС, что "ориентация спутника восстановлена, спутник работоспособен".

Ранее другой аппарат из группировки вышел из строя из-за попадания микрометеорита. Тогда в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что аппарат перешел в режим неориентированного полета. Затем со спутником была установлена связь, начались работы по восстановлению работоспособности.

Meteor-M2 входит в серию перспективных космических аппаратов гидрометеорологического обеспечения. Спутники этой серии предназначены для оперативного получения информации в целях прогноза погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
ЯО
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