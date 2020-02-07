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Стрельба копеечного «Байкала» от «Арматы» попала на видео

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Источник изображения: lenta.ru

Стрельба 57-миллиметрового дистанционно управляемого боевого пушечно-пулеметного модуля АУ-220М «Байкал», предназначенного для вооружения различных боевых машин, попала на видео. Соответствующий ролик на YouTube опубликовал «Уралвагонзавод».

«В настоящее время модуль проходит предварительные испытания и находится на завершающем этапе разработки», — рассказал ТАСС генеральный директор компании-разработчика «Буревестник» (входит в «Уралвагонзавод») Георгий Закаменных.


УралВагонЗавод / YouTube


По мнению обозревателя ТАСС Дмитрия Литовкина, «есть подозрение, что для АУ-220М осталось очень много снарядов. То есть боекомплект копеечный. Ведь она может применять целый арсенал штатных 57-миллиметровых снарядов как от советской С-68 — осколочно-трассирующих и бронебойных».

По данным телеканала «Звезда», тяжелая боевая машина пехоты Т-15 «Армата» с модулем АУ-220М «Байкал» примет участие в Параде Победы.

В июле 2019 года главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил, что 57-миллиметровая автоматическая пушка необитаемого боевого модуля АУ-220М «Байкал» может применяться для уничтожения дронов.

Необитаемый боевой модуль АУ-220М «Байкал» с 57-миллиметровой пушкой и сверхзвуковыми противотанковыми ракетами представляет собой переработанную корабельную зенитную установку. Изделие допускает установку, в частности, на боевые машины БМП-3 («Деривация-ПВО») и Т-15 «Армата» (последняя также получила дистанционно управляемый боевой модуль «Кинжал» с 57-миллиметровой автоматической пушкой). Допускается оснащение АУ-220М «Байкал» летательных аппаратов и кораблей.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Армата
АУ-220М
БМП-3
Деривация-ПВО
Т-15
Компании
Уралвагонзавод
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