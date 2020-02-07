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Военно-промышленный курьер

«Высокоточные комплексы» готовы содействовать экспортным поставкам из Зауралья

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Источник изображения: vpk-news.ru

5 февраля в рамках визита на ПАО «Курганмашзавод» заместителя генерального директора по внешнеэкономической деятельности холдинга НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех Сергея МИХАЙЛОВА состоялась встреча с директором департамента промышленности и транспорта Курганской области Владимиром Ковалевым, сообщила пресс-служба Пресс-служба ПАО «Курганмашзавод».

Исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод» Петр Тюков рассказал гостям о том, что предприятие имеет огромный опыт работы с инозаказчиками, поставки продукции за рубеж осуществляются более 30 лет. Курганмашзавод заинтересован и дальше развивать это направление при поддержке «Высокоточных комплексов».

В свою очередь зам. генерального директора холдинга по внешнеэкономической деятельности Сергей Михайлов подтвердил намерение содействовать в продвижении курганской техники, а также другой востребованной продукции Зауралья на внешние рынки. Речь идет не только о налаживании контактов, но и о помощи в организации и участии в переговорном процессе. По словам Владимира Ковалева, возглавляющего промышленный комплекс региона, потенциал у предприятий области огромный. Это касается и машиностроительной, и сельскохозяйственной продукции, и сферы перерабатывающих производств. Он выразил заинтересованность в такого рода сотрудничестве.

Представители НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех в очередной раз заверили, что считают важным вопрос развития ПАО «Курганмашзавод» как ведущего оборонного предприятия России по производству легкобронированной техники, и готовы поддерживать предприятие, помогая ему продвигать продукцию военного и гражданского назначения на внутренний и внешний рынки.

- Приятно удивлен чистотой и порядком в производственных цехах, на территории Курганмашзавода, - поделился своими впечатлениями Сергей Михайлов. - В людях чувствуется настрой на достижение конкретного результата и желание продолжать трудиться на родном предприятии. Считаю, такое отношение к делу - уже половина успеха.

На фото: слева Владимир КОВАЛЕВ, директор департамента промышленности и транспорта Курганской области, Петр ТЮКОВ, исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод»; второй справа Сергей МИХАЙЛОВ, заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности холдинга НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.

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Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
Ростех
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