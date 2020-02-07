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ТАСС

Герасимов обсудил с главой ОВС НАТО в Европе предотвращения военных инцидентов

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Россия и НАТО
Сотрудничество России и НАТО.
Источник изображения: gooddays.ru

Как сообщили в Минобороны РФ, военачальники также обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности и ситуации в кризисных регионах мира

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в ходе рабочего визита в Баку обсудил в четверг с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом предотвращение инцидентов из-за военной деятельности сторон. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в кризисных регионах мира, а также обсудили практические шаги по военной линии в целях по предотвращению инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон", - отметили в военном ведомстве РФ.

Ранее в четверг Герасимова принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Затем он встретился с азербайджанским коллегой генерал-полковником Наджмеддином Садыковым. Стороны обсудили проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, в том числе взаимодействие оборонных ведомств на Каспии.

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