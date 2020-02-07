В израильской армии появится «Красный спецназ»

Источник изображения: пресс-служба ЦАХАЛа

В Армии обороны Израиля (АОИ) впервые создается специальное подразделение, так называемый "Красный спецназ", которое будет играть роль врага в учениях сухопутных войск. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы ЦАХАЛа.

Как пишут СМИ, в новом подразделении будут служить только девушки, в общей сложности в "Красный спецназ" войдет около 200 военнослужащих, набранных преимущественно из подразделений полевой разведки и подразделений легкой пехоты. Все военнослужащие подразделения должны будут пройти базовый курс молодого бойца. Командовать новым подразделением будет офицер в звании не ниже подполковника, сам офицерский состав будет смешанным.

По данным газеты "Гаарец", "Красный спецназ" создается по распоряжению начальника генерального штаба Авива Кохави и командующего сухопутными войсками Йоэля Стрика с целью улучшения уровня подготовки сухопутных подразделений. До этого подразделение такого же рода под названием "Красная эскадрилья" существовало только в ВВС Израиля.

По планам командования, новая воинская структура АОИ начнет действовать к ноябрю этого года. Подчинен "Красный спецназ" будет командиру Центра подготовки сухопутных войск.