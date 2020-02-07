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Российская газета

Видео: как проходил первый полет обновленного "Белого лебедя"

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Первый полет обновленного "Белого лебедя" показали на видео.


На ролике видно, как модернизированный самолет взлетает с аэродрома Казанского авиационного завода, парит в небе и приземляется. В полете "Белый лебедь", как всегда, был величав и грациозен.

Судя по отчету Минобороны, испытания прошли в штатном режиме. Удалось протестировать обновленные системы и оборудование Ту-160М.

Полет длился 34 минуты и проходил на высоте 1500 метров.

К слову, на днях стало известно, что дальность полета обновленного самолета увеличится на 1000 километров.

Бомбардировщик Ту-160М был передан на летно-испытательную станцию КАЗ 28 ноября 2019 года. Работа над его модернизацией началась в начале 2000-х годов.

В январе 2018 года завод посетил президент РФ Владимира Путин. Тогда был подписан контракт между заводом и Минобороны РФ на поставку десяти Ту-160М.


Олег Корякин (Казань)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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