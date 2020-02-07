Российские истребители совершили полеты над Балтийским морем

Истребители Су-27 и Су-30 СМ выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Балтфлота.

«Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в заявлении.

При выполнении полетов экипажи истребителей поочередно провели тренировки, связанные с поиском, обнаружением и уничтожением самолетов условного противника.

«Особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и в различное время суток», — добавил собеседник информагентства.

25 октября российские самолеты отработали бомбардировки на учениях в Крыму. Отмечается, что во время испытаний самолет-разведчик обнаружил командный пункт условного противника. Многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М поднялись в небо и нанесли удар по объектам.

9 октября российские истребители-перехватчики показали ночной бой в стратосфере.