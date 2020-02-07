Войти
Известия.ru

Российские истребители совершили полеты над Балтийским морем

367
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Истребители Су-27 и Су-30 СМ выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Балтфлота.

«Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в заявлении.

При выполнении полетов экипажи истребителей поочередно провели тренировки, связанные с поиском, обнаружением и уничтожением самолетов условного противника.

«Особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и в различное время суток», — добавил собеседник информагентства.

25 октября российские самолеты отработали бомбардировки на учениях в Крыму. Отмечается, что во время испытаний самолет-разведчик обнаружил командный пункт условного противника. Многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М поднялись в небо и нанесли удар по объектам.

9 октября российские истребители-перехватчики показали ночной бой в стратосфере.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-24
Су-24М
Су-27
Су-30
Проекты
Военные учения
Похожие новости
28.10.2019
Российские самолеты отработали бомбардировки на учениях в Крыму
21.06.2019
Более 100 самолетов и вертолетов нанесли ракетно-бомбовый удар по учебным целям на юге РФ
22.06.2018
Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года
17.03.2016
Осиное гнездо
10.08.2012
«Краснозвездная» авиация расправляет крылья
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.02 09:39
  • 5
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 07.02 09:31
  • 6
«Армата» лишилась технически недостижимой «Чайки»
  • 07.02 09:08
  • 21
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 07.02 09:01
  • 3
Мощность модуля МКС обойдется бюджету в 9 млрд рублей
  • 07.02 08:53
  • 3
Создано днище российской «Федерации»
  • 07.02 08:42
  • 10
Польша подписала контракт на поставку 32 истребителей F-35A
  • 07.02 08:24
  • 23
Агрессивная пропагандистская компания против российских БТР-82 в Казахстане
  • 07.02 07:35
  • 3
Первый фрегат проекта 22350 с российскими двигателями спустят на воду до 1 июля
  • 07.02 07:32
  • 11
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 07.02 07:25
  • 1
ВС Марокко намерены приобрести вооружение в Испании и Франции
  • 07.02 07:06
  • 1
Опубликовано видео первого полета бомбардировщика Ту-160М
  • 07.02 05:16
  • 1
В Минобороны назвали срок передачи ракетоносцев Ту-160М в ВКС РФ
  • 06.02 23:16
  • 3
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
  • 06.02 23:12
  • 104
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 06.02 22:16
  • 2
В Идлибе снято постановочное видео об ударе ВВС Сирии химическим боеприпасом - российский центр по примирению сторон